Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 2016 года
Курс евро превысил значение в 91 руб. впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные Московской биржи. В 16:50 мск курс единой европейской валюты составлял 91,01 руб. за 1 евро.
Курс доллара впервые со 2 апреля преодолел порог 78 руб. В 16:50 мск его максимальная стоимость на торгах достигла 78,27 руб.
При этом 21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наблюдающаяся сейчас волатильность российской валюты не влияет на макроэкономические показатели экономики страны.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников, в свою очередь, считает, что ожидать возвращения курса рубля к фундаментальным значениям стоит в конце этого – начале следующего года.