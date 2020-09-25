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Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 2016 года

Ведомости

Курс евро превысил значение в 91 руб. впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные Московской биржи. В 16:50 мск курс единой европейской валюты составлял 91,01 руб. за 1 евро.

Курс доллара впервые со 2 апреля преодолел порог 78 руб. В 16:50 мск его максимальная стоимость на торгах достигла 78,27 руб.

При этом 21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наблюдающаяся сейчас волатильность российской валюты не влияет на макроэкономические показатели экономики страны.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, в свою очередь, считает, что ожидать возвращения курса рубля к фундаментальным значениям стоит в конце этого – начале следующего года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных