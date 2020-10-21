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Минфин предложил не распространять повышенный НДФЛ на нерегулярные доходы

Ведомости

Одобренный в первом чтении Госдумой законопроект о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для граждан с доходом более 5 млн руб. в год не должен распространяться на их нерегулярные доходы, в том числе от продажи имущества. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Минфина, который есть у «Ведомостей». 

«Основной принцип законопроекта — применение повышенной ставки НДФЛ к периодическим и активным доходам свыше 5 млн рублей, связанным непосредственно с трудовой деятельностью людей (включая зарплату и дивиденды), и исключение из базы расчета нерегулярных доходов», — сообщили в ведомстве. В Минфине подчеркнули, что повышенная ставка налога не должна распространяться на «доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг)».

«Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в правительство РФ», — говорится в сообщении. В Минфине добавили, что считают «справедливым» вывод большинства нерегулярных и разовых доходов из-под повышенной ставки НДФЛ. 

«В противном случае повышенный налог пришлось бы в том числе платить людям с невысоким уровнем доходов, что в целом противоречит концепции введения новой ставки налогообложения и принципу социальной справедливости», — подчеркнули в ведомстве. В Минфине также подсчитали, что и с выводом из-под повышенного НДФЛ непостоянных доходов новый налог принесет бюджету 190 млрд руб. 

Ранее сегодня Госдума в первом чтении единогласно одобрила повышение НДФЛ до 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн руб.

Повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб. предложил в конце июня президент России Владимир Путин. Глава государства поручил направить те доходы, что удастся получить благодаря этим мерам, на финансирование на лечение детей с тяжелыми орфанными заболеваниями. Правительство внесло соответствующий законопроект в Госдуму 17 сентября.  

Из пояснительной записки следовало, что повышение ставки НДФЛ станет дополнительным источником финансирования лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. В октябре Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила финансировать из этих доходов снижение до нуля ставки НДФЛ для граждан, чья зарплата находится на уровне МРОТ.

Ранее по теме: Комитет Госдумы одобрил повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных