Минфин предложил не распространять повышенный НДФЛ на нерегулярные доходы

Одобренный в первом чтении Госдумой законопроект о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для граждан с доходом более 5 млн руб. в год не должен распространяться на их нерегулярные доходы, в том числе от продажи имущества. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Минфина, который есть у «Ведомостей».