Минфин предложил не распространять повышенный НДФЛ на нерегулярные доходы
Одобренный в первом чтении Госдумой законопроект о повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для граждан с доходом более 5 млн руб. в год не должен распространяться на их нерегулярные доходы, в том числе от продажи имущества. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Минфина, который есть у «Ведомостей».
«Основной принцип законопроекта — применение повышенной ставки НДФЛ к периодическим и активным доходам свыше 5 млн рублей, связанным непосредственно с трудовой деятельностью людей (включая зарплату и дивиденды), и исключение из базы расчета нерегулярных доходов», — сообщили в ведомстве. В Минфине подчеркнули, что повышенная ставка налога не должна распространяться на «доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг)».
«Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в правительство РФ», — говорится в сообщении. В Минфине добавили, что считают «справедливым» вывод большинства нерегулярных и разовых доходов из-под повышенной ставки НДФЛ.
«В противном случае повышенный налог пришлось бы в том числе платить людям с невысоким уровнем доходов, что в целом противоречит концепции введения новой ставки налогообложения и принципу социальной справедливости», — подчеркнули в ведомстве. В Минфине также подсчитали, что и с выводом из-под повышенного НДФЛ непостоянных доходов новый налог принесет бюджету 190 млрд руб.
Ранее сегодня Госдума в первом чтении единогласно одобрила повышение НДФЛ до 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн руб.
Повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб. предложил в конце июня президент России Владимир Путин. Глава государства поручил направить те доходы, что удастся получить благодаря этим мерам, на финансирование на лечение детей с тяжелыми орфанными заболеваниями. Правительство внесло соответствующий законопроект в Госдуму 17 сентября.
Из пояснительной записки следовало, что повышение ставки НДФЛ станет дополнительным источником финансирования лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. В октябре Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила финансировать из этих доходов снижение до нуля ставки НДФЛ для граждан, чья зарплата находится на уровне МРОТ.