Комитет Госдумы одобрил повышение НДФЛ для людей с высоким доходом
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% в случае, если они превышают 5 млн руб. в год, сообщает ТАСС.
Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб. Из пояснительной записки следовало, что повышение ставки НДФЛ станет дополнительным источником финансирования лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.
Предполагается, что повышение налоговой ставки даст бюджету дополнительно 60 млрд руб. в год.
Ранее с таким предложением выступил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 23 июня. Он пояснял, что деньги от повышенной ставки налога пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями. Позже глава российского государства назвал эту меру нравственно обоснованной.