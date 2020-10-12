Комитет Госдумы одобрил повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб. Из пояснительной записки следовало, что повышение ставки НДФЛ станет дополнительным источником финансирования лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.