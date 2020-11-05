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Минфин снизит объем продажи валюты до минимума в 2020 году

Ведомости

Объем продажи валюты по бюджетному правилу Минфином в ноябре будет минимальным за весь 2020 г. — 50,1 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства. Это в два с половиной раза меньше, чем в октябре.

«Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 50,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 9 ноября 2020 года по 4 декабря 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте — 2,5 млрд руб.» — говорится в сообщении Минфина.

В октябре объем проданной Минфином по бюджетному правилу валюты составил 126,9 млрд руб. — 5,8 млрд руб. в день. Предыдущий минимум продажи ведомством валюты в этом году был в августе — 64,9 млрд руб.

Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре может составить 68,3 млрд руб., сообщило ведомство. Это связано со снижением цены на нефть марки Urals ниже установленного бюджетным правилом уровня $42,2 за баррель. В октябре она составила $40,53 за баррель.

Минфин сократил продажи валюты на фоне волатильности рубля. Накануне президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, цена евро рекордно выросла до 94 руб. впервые с декабря 2014 г. Стоимость доллара на открытии торгов того же дня превысила порог в 80 руб. В последний раз рубль так ослабевал по отношению к доллару в конце марта этого года. При этом сегодня цена на евро и доллар снизилась. По данным Мосбиржи на 18,31 мск, стоимость евро составила 91,13 руб., доллара — 77,16.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных