Минфин снизит объем продажи валюты до минимума в 2020 году
Объем продажи валюты по бюджетному правилу Минфином в ноябре будет минимальным за весь 2020 г. — 50,1 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства. Это в два с половиной раза меньше, чем в октябре.
«Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 50,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 9 ноября 2020 года по 4 декабря 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте — 2,5 млрд руб.» — говорится в сообщении Минфина.
В октябре объем проданной Минфином по бюджетному правилу валюты составил 126,9 млрд руб. — 5,8 млрд руб. в день. Предыдущий минимум продажи ведомством валюты в этом году был в августе — 64,9 млрд руб.
Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре может составить 68,3 млрд руб., сообщило ведомство. Это связано со снижением цены на нефть марки Urals ниже установленного бюджетным правилом уровня $42,2 за баррель. В октябре она составила $40,53 за баррель.
Минфин сократил продажи валюты на фоне волатильности рубля. Накануне президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, цена евро рекордно выросла до 94 руб. впервые с декабря 2014 г. Стоимость доллара на открытии торгов того же дня превысила порог в 80 руб. В последний раз рубль так ослабевал по отношению к доллару в конце марта этого года. При этом сегодня цена на евро и доллар снизилась. По данным Мосбиржи на 18,31 мск, стоимость евро составила 91,13 руб., доллара — 77,16.