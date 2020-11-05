Минфин снизит объем продажи валюты до минимума в 2020 году

Минфин сократил продажи валюты на фоне волатильности рубля. Накануне президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, цена евро рекордно выросла до 94 руб. впервые с декабря 2014 г. Стоимость доллара на открытии торгов того же дня превысила порог в 80 руб. В последний раз рубль так ослабевал по отношению к доллару в конце марта этого года. При этом сегодня цена на евро и доллар снизилась. По данным Мосбиржи на 18,31 мск, стоимость евро составила 91,13 руб., доллара — 77,16.