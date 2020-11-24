Глава «Тинькофф» продал ценные бумаги группы почти на $14 млн
«Операции с GDR были совершены по личным причинам. Продажа Хьюза составляет лишь небольшую часть его бумаг в TCS Group», — сказано в сообщении.
Операции были проведены в течение трех дней. Первая состоялась 19 ноября, когда Хьюз продал ценные бумаги на общую сумму $5,88 млн. На следующий день — еще на $7,86 млн. 23 ноября председатель правления продал GDR на $240 тыс.
27 июня прошлого года TCS Group в ходе SPO (вторичное публичное размещение акций. — прим. Ред.) на Лондонской бирже привлекла порядка $300 млн. Группа разместила среди инвесторов 16,7 млн GDR, финальная стоимость бумаги составила $18. После этого Хьюз приобрел 12,4 тыс. GDR на $223,6 тыс. Основатель TCS Group Олег Тиньков выкупил порядка 555 тыс. GDR кна $10 млн.
Первичное размещение акций (IPO) TCS Group состоялось в 2013 г. Цена за GDR составила $17,5. На следующий год основные акционеры компании выкупили бумаги на $19,5 млн.