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Глава «Тинькофф» продал ценные бумаги группы почти на $14 млн

Ведомости

Председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз продал принадлежащие ему глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group на общую сумму $13 992 284,4, следует из сообщения группы.

«Операции с GDR были совершены по личным причинам. Продажа Хьюза составляет лишь небольшую часть его бумаг в TCS Group», — сказано в сообщении. 

Операции были проведены в течение трех дней. Первая состоялась 19 ноября, когда Хьюз продал ценные бумаги на общую сумму $5,88 млн. На следующий день — еще на $7,86 млн. 23 ноября председатель правления продал GDR на $240 тыс.

27 июня прошлого года TCS Group в ходе SPO (вторичное публичное размещение акций. — прим. Ред.) на Лондонской бирже привлекла порядка $300 млн. Группа разместила среди инвесторов 16,7 млн GDR, финальная стоимость бумаги составила $18. После этого Хьюз приобрел 12,4 тыс. GDR на $223,6 тыс. Основатель TCS Group Олег Тиньков выкупил порядка 555 тыс. GDR кна $10 млн. 

Первичное размещение акций (IPO) TCS Group состоялось в 2013 г. Цена за GDR составила $17,5. На следующий год основные акционеры компании выкупили бумаги на $19,5 млн.

Ранее по теме: Группа «Тинькофф» выкупила свои расписки на $9 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных