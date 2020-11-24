Глава «Тинькофф» продал ценные бумаги группы почти на $14 млн

Операции были проведены в течение трех дней. Первая состоялась 19 ноября, когда Хьюз продал ценные бумаги на общую сумму $5,88 млн. На следующий день — еще на $7,86 млн. 23 ноября председатель правления продал GDR на $240 тыс.