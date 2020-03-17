Группа «Тинькофф» выкупила свои расписки на $9 млн

В конце февраля стало известно, что США требуют экстрадиции Тинькова, которого подозревают в занижении налога, уплаченного при выходе из американского гражданства в 2013 г. Бизнесмен сейчас находится в Лондоне, ожидая решения суда, после того как его отпустили под залог в 20 млн фунтов ($36 млн). 6 марта он рассказал о своей тяжелой болезни.