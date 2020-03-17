Группа «Тинькофф» выкупила свои расписки на $9 млн
Владелец «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования» – TCS Group Holding Олега Тинькова сообщил, что выкупил с 12 по 16 марта 650 000 своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на сумму около $9 млн. Средневзвешенная цена одной расписки составила $13,99.
О выкупе расписок группа «Тинькофф» объявила 11 марта. Тогда она планировала приобрести до 650 000 своих GDR на сумму до $10 млн по $15,3 (в момент объявления они стоили $15,6). Представитель TCS Group Holding пояснил, что группа проводит buyback, чтобы продемонстрировать оптимизм в отношении перспектив бизнеса.
Объявление о выкупе бумаг последовало после публикации отчетности холдинга за 2019 г. Он получил рекордную чистую прибыль – 36,1 млрд руб., на треть больше, чем годом ранее, и решил поделиться ею с инвесторами. До конца марта TCS выплатит около $42 млн дивидендов. Почти $17 млн из них получит Тиньков, у него 40,4% акций (88,6% голосов).
В конце февраля стало известно, что США требуют экстрадиции Тинькова, которого подозревают в занижении налога, уплаченного при выходе из американского гражданства в 2013 г. Бизнесмен сейчас находится в Лондоне, ожидая решения суда, после того как его отпустили под залог в 20 млн фунтов ($36 млн). 6 марта он рассказал о своей тяжелой болезни.