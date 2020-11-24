Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Газета
Финансы

Объем выдачи кредитов россиянам сократился более чем на четверть

Ведомости

За 10 месяцев 2020 г. банки выдали россиянам 11,8 млн потребительских кредитов, что на 26,8% меньше, чем в сопоставимый период 2019 г., сообщили «Ведомостям» аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Так, в прошлом году люди взяли в банках 16,12 млн кредитов.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, комментируя такую динамику, отметил, что сейчас банки сохраняют тенденцию более консервативного подхода к розничному кредитованию.

«Значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика остается для банков определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. Поэтому в этом году потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне», — пояснил он.

При этом в октябре объем выдачи потребкредитов сократился год к году почти на треть — 30,9%, до 1,24 млн займов. Показатель снижается второй месяц подряд на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Так, в сентябре россиянам удалось взять 1,3 млн займов — столько же, сколько в январе и феврале, до начала пандемии. В августе объем кредитования был выше — 1,33 млн.

Самое сильное сокращение год к году среди 30 российских регионов-лидеров по объему потребкредитования в январе-октябре 2020 г. зафиксировано в Ставропольском крае — 32,5%. В топ-5 попали также Тюменская (-29,8%) и Ростовская области (-28,5%), Республика Татарстан (-27,3%), а также Омская область (-27,3%). 

В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 21% и 23,7% соответственно. При этом показатель столицы самый низкий среди рассматриваемых регионов. 

Ранее по теме: Россиянам стало сложнее отдавать кредиты

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных