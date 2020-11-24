Объем выдачи кредитов россиянам сократился более чем на четверть
За 10 месяцев 2020 г. банки выдали россиянам 11,8 млн потребительских кредитов, что на 26,8% меньше, чем в сопоставимый период 2019 г., сообщили «Ведомостям» аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Так, в прошлом году люди взяли в банках 16,12 млн кредитов.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, комментируя такую динамику, отметил, что сейчас банки сохраняют тенденцию более консервативного подхода к розничному кредитованию.
«Значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика остается для банков определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. Поэтому в этом году потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне», — пояснил он.
При этом в октябре объем выдачи потребкредитов сократился год к году почти на треть — 30,9%, до 1,24 млн займов. Показатель снижается второй месяц подряд на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Так, в сентябре россиянам удалось взять 1,3 млн займов — столько же, сколько в январе и феврале, до начала пандемии. В августе объем кредитования был выше — 1,33 млн.
Самое сильное сокращение год к году среди 30 российских регионов-лидеров по объему потребкредитования в январе-октябре 2020 г. зафиксировано в Ставропольском крае — 32,5%. В топ-5 попали также Тюменская (-29,8%) и Ростовская области (-28,5%), Республика Татарстан (-27,3%), а также Омская область (-27,3%).
В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 21% и 23,7% соответственно. При этом показатель столицы самый низкий среди рассматриваемых регионов.