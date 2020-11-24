Объем выдачи кредитов россиянам сократился более чем на четверть

При этом в октябре объем выдачи потребкредитов сократился год к году почти на треть — 30,9%, до 1,24 млн займов. Показатель снижается второй месяц подряд на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Так, в сентябре россиянам удалось взять 1,3 млн займов — столько же, сколько в январе и феврале, до начала пандемии. В августе объем кредитования был выше — 1,33 млн.