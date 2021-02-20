Минфин предложил распространить льготную ипотеку на частные дома
Министерство финансов предложило распространить льготную ипотеку для семей с детьми на частные дома, сообщила пресс-служба министерства.
«Изменения предлагается внести в программу "Семейная ипотека под 6% годовых". Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке», — говорится в сообщении.
По данным Минфина, за время действия программы было выдано 129,4 тыс. кредитов на 344,3 млрд руб. В 2020 г. было выдано 78,8 тыс. льготных кредитов на 214,9 млрд руб.
Льготная программа семейной ипотеки позволяет людям, у которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов.