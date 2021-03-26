В Минфине сравнили повышение ключевой ставки ЦБ с холодным душем
Решение совета директоров Банка России повысить ключевую ставку с исторического минимума в 4,25% годовых до 4,5% оказалось для многих «холодным душем», заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев на всероссийской банковской конференции.
«Я, честно говоря, признателен Центральному банку, что ставка немного подросла, чтобы люди немного встряхнулись и подумали, что вообще-то никто не шутит», — сказал он (цитата по ТАСС). Моисеев заявил о необходимости принять тот факт, что ставки в России неизбежно будут расти. По его словам, они могут достичь 5-6%.
5-6% годовых — нейтральный уровень ключевой ставки в России, к которому ЦБ планирует вернуться в ближайшие три года. Ранее, в апреле 2020 г., на фоне пандемии коронависа регулятор перешел к мягкой денежно-кредитной политике (ДКП), чтобы поддержать экономику и население во время действия ограничительных мер. Так, с прошлой весны ЦБ постепенно понижал ставку. Минимума она достигла 24 июля и не менялась на протяжении четырех заседаний совета директоров — вплоть до 19 марта, когда показатель был повышен впервые с декабря 2018 г.
Основанием для начала возвращения к нейтральной ДКП регулятор назвал более быстрые, чем ожидалось, темпы восстановления внутреннего спроса и повышенное инфляционное давление. Так, по данным Росстата на 15 марта, годовая инфляция достигла 5,8%, что значительно превышает целевой ориентир ЦБ в 4%. При этом вчера министр экономического развития Максим Решетников заявил, что темпы роста цен в России наконец стали снижаться.