В Минфине сравнили повышение ключевой ставки ЦБ с холодным душем

5-6% годовых — нейтральный уровень ключевой ставки в России, к которому ЦБ планирует вернуться в ближайшие три года. Ранее, в апреле 2020 г., на фоне пандемии коронависа регулятор перешел к мягкой денежно-кредитной политике (ДКП), чтобы поддержать экономику и население во время действия ограничительных мер. Так, с прошлой весны ЦБ постепенно понижал ставку. Минимума она достигла 24 июля и не менялась на протяжении четырех заседаний совета директоров — вплоть до 19 марта, когда показатель был повышен впервые с декабря 2018 г.