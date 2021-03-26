Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

В Минфине сравнили повышение ключевой ставки ЦБ с холодным душем

Ведомости

Решение совета директоров Банка России повысить ключевую ставку с исторического минимума в 4,25% годовых до 4,5% оказалось для многих «холодным душем», заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев на всероссийской банковской конференции.

«Я, честно говоря, признателен Центральному банку, что ставка немного подросла, чтобы люди немного встряхнулись и подумали, что вообще-то никто не шутит», — сказал он (цитата по ТАСС). Моисеев заявил о необходимости принять тот факт, что ставки в России неизбежно будут расти. По его словам, они могут достичь 5-6%.

5-6% годовых — нейтральный уровень ключевой ставки в России, к которому ЦБ планирует вернуться в ближайшие три года. Ранее, в апреле 2020 г., на фоне пандемии коронависа регулятор перешел к мягкой денежно-кредитной политике (ДКП), чтобы поддержать экономику и население во время действия ограничительных мер. Так, с прошлой весны ЦБ постепенно понижал ставку. Минимума она достигла 24 июля и не менялась на протяжении четырех заседаний совета директоров — вплоть до 19 марта, когда показатель был повышен впервые с декабря 2018 г.

Основанием для начала возвращения к нейтральной ДКП регулятор назвал более быстрые, чем ожидалось, темпы восстановления внутреннего спроса и повышенное инфляционное давление. Так, по данным Росстата на 15 марта, годовая инфляция достигла 5,8%, что значительно превышает целевой ориентир ЦБ в 4%. При этом вчера министр экономического развития Максим Решетников заявил, что темпы роста цен в России наконец стали снижаться.

Ранее по теме: ЦБ повысил ставку: что будет с кредитами, депозитами и курсом доллара

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных