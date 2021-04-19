Мосбиржа разрешит частным инвесторам совершать сделки с валютой от $1 и евроцента
Мосбиржа с 26 апреля разрешит частным инвесторам совершать мелкие сделки с долларом и евро, говорится в сообщении торговой площадки. В долларах минимальная сумма сделки снизится с $1000 до $1, в евро — с 1000 до одного евроцента.
«Новый сервис сделает биржевую торговлю валютой более доступной для массового инвестора и расширит возможности по обмену долларов и евро на небольшие суммы для собственных потребностей», — отмечается в сообщении.
Директор департамента валютного рынка Мосбиржи Андрей Скабелин отметил, что сделки на сумму от одного доллара «расширят возможности физических лиц, в том числе в операциях с иностранными ценными бумагами в части купонных выплат и получения дивидендов, а также конверсии в рамках ИИС».
Торги иностранной валютой на Мосбирже проводятся с 1992 г., на сегодняшний день торговая площадка предлагает к сделкам 17 валютных пар. Среднедневной объем торгов в 2021 г. составляет 1,3 трлн руб. Доля биржи в общем объеме конверсионных операций на российском межбанковском валютном рынке по паре «доллар США — российский рубль» составляет 58%, по паре «евро — российский рубль» — 68%, сказано в сообщении Мосбиржи.