Мосбиржа разрешит частным инвесторам совершать сделки с валютой от $1 и евроцента

Директор департамента валютного рынка Мосбиржи Андрей Скабелин отметил, что сделки на сумму от одного доллара «расширят возможности физических лиц, в том числе в операциях с иностранными ценными бумагами в части купонных выплат и получения дивидендов, а также конверсии в рамках ИИС».