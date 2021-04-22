Правительство поддержало законопроект о «золотых» визах для иностранных инвесторов
Правительство поддержало законопроект Минэкономразвития о «золотых» визах для иностранных инвесторов, который предусматривает выдачу вида на жительство взамен на инвестирование в экономику страны, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
«Законопроект правительством поддержан, внесем в Госдуму. Мы рассчитываем, что законопроект будет в осеннюю сессию принят. И правительство подготовит все нормативные акты, чтобы уже в следующем году механизм заработал ", — цитирует ТАСС министра.
Решетников рассказал, что основной вопрос, который обсуждался в правительстве — это минимальный порог по инвестициям для получения вида на жительство. Речь шла о 30 млн руб. Как отметил министр, рассматривается два пути инвестирования: либо инвестор создает компанию и вкладывает деньги в нее, в том числе в создание рабочих мест, либо он инвестирует в недвижимость.
В ноябре прошлого года Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство взамен на инвестирование в российскую экономику от 10 до 50 млн руб. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на законопроект министерства. По данным издания, для претендентов на получение ВНЖ рассматривались следующие условия: претендент может открыть ИП, вложить в его капитал 10 млн руб. и принять на работу десять россиян; владеть российской компанией не менее трех лет и вложить в ее капитал не менее 15 млн руб. владеть работающей в России не менее трех лет иностранной компанией и инвестировать в нее минимум 50 млн руб. и др.