Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Финансы

Правительство поддержало законопроект о «золотых» визах для иностранных инвесторов

Ведомости

Правительство поддержало законопроект Минэкономразвития о «золотых» визах для иностранных инвесторов, который предусматривает выдачу вида на жительство взамен на инвестирование в экономику страны, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

«Законопроект правительством поддержан, внесем в Госдуму. Мы рассчитываем, что законопроект будет в осеннюю сессию принят. И правительство подготовит все нормативные акты, чтобы уже в следующем году механизм заработал ", — цитирует ТАСС министра.

Решетников рассказал, что основной вопрос, который обсуждался в правительстве — это минимальный порог по инвестициям для получения вида на жительство. Речь шла о 30 млн руб. Как отметил министр, рассматривается два пути инвестирования: либо инвестор создает компанию и вкладывает деньги в нее, в том числе в создание рабочих мест, либо он инвестирует в недвижимость.

В ноябре прошлого года Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство взамен на инвестирование в российскую экономику от 10 до 50 млн руб. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на законопроект министерства. По данным издания, для претендентов на получение ВНЖ рассматривались следующие условия: претендент может открыть ИП, вложить в его капитал 10 млн руб. и принять на работу десять россиян; владеть российской компанией не менее трех лет и вложить в ее капитал не менее 15 млн руб. владеть работающей в России не менее трех лет иностранной компанией и инвестировать в нее минимум 50 млн руб. и др.

Ранее по теме: Минэкономразвития предложило свой аналог «золотых паспортов»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных