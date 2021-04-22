Правительство поддержало законопроект о «золотых» визах для иностранных инвесторов

В ноябре прошлого года Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство взамен на инвестирование в российскую экономику от 10 до 50 млн руб. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на законопроект министерства. По данным издания, для претендентов на получение ВНЖ рассматривались следующие условия: претендент может открыть ИП, вложить в его капитал 10 млн руб. и принять на работу десять россиян; владеть российской компанией не менее трех лет и вложить в ее капитал не менее 15 млн руб. владеть работающей в России не менее трех лет иностранной компанией и инвестировать в нее минимум 50 млн руб. и др.