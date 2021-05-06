ЦБ усилит контроль за роботами-советниками для инвесторов

В марте текущего года документ был дополнен требованиями по сохранению информации, содержащейся в программе, и наличию функционала для формирования отчетов о выданных клиенту рекомендациях. Последний же должен быть ознакомлен со сроками действия ИИР, а также с особенностями и рисками от использования соответствующих сервисов. Планируется, что данное указание ЦБ вступит в силу с апреля следующего года.