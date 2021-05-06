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ЦБ усилит контроль за роботами-советниками для инвесторов

Ведомости

Банк России собирается провести проверку программ автоследования, позволяющих клиентам брокеров выполнять сделки вслед за ведущим аналитиком, и усилить контроль за инвестиционными роботами-советниками, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В ЦБ пояснили, что использование указанных сервисов сопряжено с рисками, в том числе для финансового рынка в целом. Главным из них представляется «снижение доверия потребителей к таким сервисам и финансовому рынку в целом, например, за счет возможной массовой выдачи робоэдвайзерами рекомендаций, не соответствующих инвестиционным профилям инвесторов». Помимо этого, массовое исполнение аналогичных рекомендаций в рамках программ автоследования может повлиять на рыночные котировки, заявили в регуляторе.

ЦБ сформулировал требования к программному обеспечению для консультирования инвесторов в июле прошлого года. Из соответствующего документа следовало, что подобные сервисы должны предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации (ИИР) в соответствии с инвестиционным профилем клиента, а также вести протокол его действий и сохранять сведения о преобразовании рекомендации в поручение на покупку ценных бумаг на протяжении пяти лет.

В марте текущего года документ был дополнен требованиями по сохранению информации, содержащейся в программе, и наличию функционала для формирования отчетов о выданных клиенту рекомендациях. Последний же должен быть ознакомлен со сроками действия ИИР, а также с особенностями и рисками от использования соответствующих сервисов. Планируется, что данное указание ЦБ вступит в силу с апреля следующего года.

В 2020 г. на фоне снижения ставок по депозитам регулятор наблюдал приток частных инвесторов на биржу. 5 апреля Московская биржа сообщила, что число физических лиц с брокерскими счетами на площадке превысило 11 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных