ЦБ усилит контроль за роботами-советниками для инвесторов
В ЦБ пояснили, что использование указанных сервисов сопряжено с рисками, в том числе для финансового рынка в целом. Главным из них представляется «снижение доверия потребителей к таким сервисам и финансовому рынку в целом, например, за счет возможной массовой выдачи робоэдвайзерами рекомендаций, не соответствующих инвестиционным профилям инвесторов». Помимо этого, массовое исполнение аналогичных рекомендаций в рамках программ автоследования может повлиять на рыночные котировки, заявили в регуляторе.
ЦБ сформулировал требования к программному обеспечению для консультирования инвесторов в июле прошлого года. Из соответствующего документа следовало, что подобные сервисы должны предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации (ИИР) в соответствии с инвестиционным профилем клиента, а также вести протокол его действий и сохранять сведения о преобразовании рекомендации в поручение на покупку ценных бумаг на протяжении пяти лет.
В марте текущего года документ был дополнен требованиями по сохранению информации, содержащейся в программе, и наличию функционала для формирования отчетов о выданных клиенту рекомендациях. Последний же должен быть ознакомлен со сроками действия ИИР, а также с особенностями и рисками от использования соответствующих сервисов. Планируется, что данное указание ЦБ вступит в силу с апреля следующего года.
В 2020 г. на фоне снижения ставок по депозитам регулятор наблюдал приток частных инвесторов на биржу. 5 апреля Московская биржа сообщила, что число физических лиц с брокерскими счетами на площадке превысило 11 млн человек.