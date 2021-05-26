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Российские банки выдали рекордное число автокредитов в апреле

Ведомости

В апреле российские банки выдали населению 87 000 автокредитов, что является рекордным значением за всю историю наблюдений, которые ведутся с 2016 г., говорится в исследовании аналитиков Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Предыдущий максимум был зафиксирован в июле 2020 г. — 75 000 ссуд.

По сравнению с апрелем прошлого года нынешний показатель вырос в шесть раз. Дело в том, что тогда на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, клиенты получили лишь 14 000 кредитов на покупку машин — это самый низкий показатель в истории рынка. Число выдач упало почти в пять раз в годовом выражении.

В марте этого года россияне взяли 74 000 автокредитов. Таким образом, месячный прирост составил 19%, посчитали аналитики.

«Рекордные выдачи автокредитов объясняются несколькими факторами: во-первых, в продаже после длительного дефицита появились почти все популярные автомобили, а граждане смогли удовлетворить отложенный спрос. Во-вторых, из-за сильного роста стоимости автомобилей увеличилась доля граждан, которые могут позволить себе такую крупную покупку только в кредит», — пояснил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Наибольшее число автокредитов в апреле было выдано жителям Москвы — 9400. Лидерами рейтинга стали также Подмосковье (7500) и Санкт-Петербург (6100). Самые низкие показатели зафиксированы в Омской и Ульяновской областях — по 700 ссуд соответственно, а также в Иркутской и Белгородской областях — по 800 соответственно.

Самый высокий годовой прирост выдач среди 30 регионов, лидирующих по данному виду кредитования, был отмечен в Москве и Подмосковье — в 16 раз, а также в Краснодарском крае — в 13 раз. Наименьшие показатели наблюдались в Оренбургской (в 4 раза), Новосибирской (в 3 раза) и Кемеровской (в 2 раза) областях.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных