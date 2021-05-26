Российские банки выдали рекордное число автокредитов в апреле

По сравнению с апрелем прошлого года нынешний показатель вырос в шесть раз. Дело в том, что тогда на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, клиенты получили лишь 14 000 кредитов на покупку машин — это самый низкий показатель в истории рынка. Число выдач упало почти в пять раз в годовом выражении.