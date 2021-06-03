Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 1 апреля

По данным на 16:19 мск курс евро упал до 88,99 руб. (-0,34%). Доллар, наоборот, дорожает — до 73,19 руб. (+0,04%). Индекс РТС упал на 0,83% — до 1629,95 пункта, индекс Мосбиржи — на 0,77%, до 3788,27 пункта.