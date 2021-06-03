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Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 1 апреля

Ведомости

Курс евро опустился ниже 89 руб. впервые с 1 апреля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 16:19 мск курс евро упал до 88,99 руб. (-0,34%). Доллар, наоборот, дорожает — до 73,19 руб. (+0,04%). Индекс РТС упал на 0,83% — до 1629,95 пункта, индекс Мосбиржи — на 0,77%, до 3788,27 пункта.

Августовские фьючерсы марки Brent на Лондонской бирже ICE торгуются на отметке $71,1 за баррель.

Ранее сегодня председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не рассматривает вариант снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров.

Ранее по теме: В Кремле оценили заявление Силуанова об отказе от доллара в структуре ФНБ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных