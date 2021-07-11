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Аналитики зафиксировали снижение в России доли покупок в интернете по картам до 40%

Ведомости

Россияне уменьшили долю онлайн-покупок, оплаченных картами, до 40% в первом полугодии 2021 г., выяснили аналитики банка «Русский стандарт», передает ТАСС.

Отмечается, что за аналогичный период в прошлом году этот показатель составил 66%, а в 2019 г. – 32%. При этом само число покупок по картам выросло, но уменьшились суммы оплаты: за первое полугодие 2021 г. средний чек составил 1229 руб., в аналогичном периоде 2020 г. он составил 1469 руб., а 2019 г. — 2082 руб.

В то же время, согласно исследованию, в пером полугодии этого года доля покупок с оплатой по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) выросла на 36% в эквайринге, что свидетельствует о динамичном росте этого платежного инструмента. 

СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет физическим лицам в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. При этом все операции вне зависимости от населенного пункта отправителя и получателя средств осуществляются без комиссии, если их общая сумма не превышает 100 000 руб. в месяц. Кроме того, в рамках СБП реализована возможность оплаты товаров, работ и услуг — в том числе с использованием QR-кода, а также получения выплат от компаний. 

Ускорить введение оплаты QR-кодами потребовал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, сообщал «Интерфакс». Системно значимые банки должны подключить такую возможность с 1 октября 2021 г.

Ранее по теме: Газпромбанк запустил оплату по QR-коду через систему быстрых платежей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных