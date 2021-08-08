Сбербанк ускорил закрытие отделений в 2021 году

В сама банке сообщили, что географическое покрытие сетью отделений «Сбера» не изменилось, указав на то, что за последние три года к собственной сети банка добавилось более 4000 агентских точек в мелких населенных пунктах. Помимо этого, во многих субъектах России начал реализовываться новый формат отделений с услугами и сервисами экосистемы.