Сбербанк ускорил закрытие отделений в 2021 году
За данный период кредитная организация сократила количество точек обслуживания до 13 000, закрыв 130 отделений, за аналогичный период 2020 г. число точек было уменьшено на 22, а в 2019 г. наоборот выросло на 63.
В сама банке сообщили, что географическое покрытие сетью отделений «Сбера» не изменилось, указав на то, что за последние три года к собственной сети банка добавилось более 4000 агентских точек в мелких населенных пунктах. Помимо этого, во многих субъектах России начал реализовываться новый формат отделений с услугами и сервисами экосистемы.
В ЦБ в беседе с изданием назвали важным сохранение инфраструктуры физического обслуживания, в особенности на малонаселенных отдаленных территориях, а также для тех россиян, которые не могут или не готовы перейти на дистанционный формат взаимодействия с банками.