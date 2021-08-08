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Сбербанк ускорил закрытие отделений в 2021 году

Ведомости

Сбербанк за первое полугодие текущего года закрыл в шесть раз больше отделений, чем годом ранее, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

За данный период кредитная организация сократила количество точек обслуживания до 13 000, закрыв 130 отделений, за аналогичный период 2020 г. число точек было уменьшено на 22, а в 2019 г. наоборот выросло на 63.

В сама банке сообщили, что географическое покрытие сетью отделений «Сбера» не изменилось, указав на то, что за последние три года к собственной сети банка добавилось более 4000 агентских точек в мелких населенных пунктах. Помимо этого, во многих субъектах России начал реализовываться новый формат отделений с услугами и сервисами экосистемы.

В ЦБ в беседе с изданием назвали важным сохранение инфраструктуры физического обслуживания, в особенности на малонаселенных отдаленных территориях, а также для тех россиян, которые не могут или не готовы перейти на дистанционный формат взаимодействия с банками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных