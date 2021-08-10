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Капитализация Сбербанка впервые за три года превысила $100 млрд

Ведомости

Капитализация Сбербанка в ходе сегодняшних торгов впервые с апреля 2018 г. превысила $100 млрд, следует из данных Московской биржи. 

Так, стоимость обыкновенной акции компании в 13:42 мск составила 330,3 руб., привелигированной — 304,08 руб. Капитализация с учетом всех бумаг достигла 7,4 трлн руб. С учетом курса доллара в 73,5 руб., установленного на сегодня Банком России, показатель составил $101,2 млрд.

Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум вчера и сегодня продолжила расти. Цена обыкновенной бумаги на закрытии торгов 9 августа составила 326,78 руб., привилегированной — 301,33 руб. Таким образом, сегодня акции банка подорожали примерно на 1%.

6 августа Сбербанк сообщил, что его чистая прибыль по РПБУ в июле составила 126,8 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в тот же месяц прошлого года. Рентабельность капитала достигла 30,3%. При этом ранее банк отчитался о чистой прибыли за первое полугодие в 629,8 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Показатель вырос на 119,3% по сравнению с тем же периодом 2020 г.

Чистая прибыль Сбербанка в прошлом году составила 760,3 млрд руб., что на 10% меньше, чем в 2019 г. Однако даже при снижении показателя в апреле акционеры кредитной организации одобрили решение направить на дивиденды за 2020 г. рекордную сумму в 422,4 млрд руб., что соответствует 56% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, Сбербанк предоставляет акционерам рекордные для российского рынка дивиденды второй год подряд. В последующие годы банк планирует направлять на эти цели не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. 

Ранее по теме: Сбербанк обогнал «Газпром» по капитализации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных