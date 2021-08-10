Капитализация Сбербанка впервые за три года превысила $100 млрд

Чистая прибыль Сбербанка в прошлом году составила 760,3 млрд руб., что на 10% меньше, чем в 2019 г. Однако даже при снижении показателя в апреле акционеры кредитной организации одобрили решение направить на дивиденды за 2020 г. рекордную сумму в 422,4 млрд руб., что соответствует 56% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, Сбербанк предоставляет акционерам рекордные для российского рынка дивиденды второй год подряд. В последующие годы банк планирует направлять на эти цели не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.