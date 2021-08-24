ЦБ предложил разрешить страховщикам заниматься инвестконсультированием

«Банк России предлагает разрешить совмещение деятельности страховых организаций, НПФ, микрофинансовых организаций и управляющих компаний с деятельностью по инвестиционному консультированию», — говорится в докладе. В ЦБ считают, что подобные нововведения не потребуют изменений в части требований достаточности капитала этих организаций, однако отдельные коррективы придется внести в законодательство о рынке ценных бумаг, страховом деле, НПФ, инвестиционных фондах и микрофинансовых организациях.