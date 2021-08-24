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ЦБ предложил разрешить страховщикам заниматься инвестконсультированием

Ведомости

Банк России предложил совместить деятельность страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), микрофинансовых организаций (МФО) и управляющих компаний (УК) с деятельностью по инвестиционному консультированию. Об этом говорится в докладе регулятора.

«Банк России предлагает разрешить совмещение деятельности страховых организаций, НПФ, микрофинансовых организаций и управляющих компаний с деятельностью по инвестиционному консультированию», — говорится в докладе. В ЦБ считают, что подобные нововведения не потребуют изменений в части требований достаточности капитала этих организаций, однако отдельные коррективы придется внести в законодательство о рынке ценных бумаг, страховом деле, НПФ, инвестиционных фондах и микрофинансовых организациях.

Кроме того, регулятор отмечает, что возникающие при этом дополнительные риски «вызовут необходимость одновременного совершенствования соответствующих требований к деятельности инвестиционных советников». «Также для обеспечения дополнительной защиты прав клиентов финансовых организаций может потребоваться корректировка подходов к определению деятельности по инвестиционному консультированию», — говорится в документе.

Ранее сегодня ЦБ предложил разрешить страховщикам, негосударственным пенсионным фондам, микрофинансовым организациям, профучастникам и управляющим компаниям предоставлять платежные услуги. Сейчас по законодательству они этого делать не могут.

Ранее по теме: ЦБ разрешит любой компании оказывать платежные услуги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных