ЦБ предложил разрешить страховщикам заниматься инвестконсультированием
Банк России предложил совместить деятельность страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), микрофинансовых организаций (МФО) и управляющих компаний (УК) с деятельностью по инвестиционному консультированию. Об этом говорится в докладе регулятора.
«Банк России предлагает разрешить совмещение деятельности страховых организаций, НПФ, микрофинансовых организаций и управляющих компаний с деятельностью по инвестиционному консультированию», — говорится в докладе. В ЦБ считают, что подобные нововведения не потребуют изменений в части требований достаточности капитала этих организаций, однако отдельные коррективы придется внести в законодательство о рынке ценных бумаг, страховом деле, НПФ, инвестиционных фондах и микрофинансовых организациях.
Кроме того, регулятор отмечает, что возникающие при этом дополнительные риски «вызовут необходимость одновременного совершенствования соответствующих требований к деятельности инвестиционных советников». «Также для обеспечения дополнительной защиты прав клиентов финансовых организаций может потребоваться корректировка подходов к определению деятельности по инвестиционному консультированию», — говорится в документе.
Ранее сегодня ЦБ предложил разрешить страховщикам, негосударственным пенсионным фондам, микрофинансовым организациям, профучастникам и управляющим компаниям предоставлять платежные услуги. Сейчас по законодательству они этого делать не могут.