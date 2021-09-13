Курс евро опустился до 86 рублей впервые с середины августа
Курс евро опустился до 86 руб. впервые с 18 августа, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
На 12:38 по мск курс евро составлял 86,03 руб., что на 0,4% меньше по отношению к закрытию торгов предыдущей сессии.
Курс доллара также снижается по отношению к рублю в ходе торгов на Мосбирже. На 12:40 по мск доллар опустился ниже 73 руб. — до 72,98 руб.
Индексы Мосбиржи и РТС растут в ходе торов. Индекс Мосбиржи на 12:58 по мск составил 4019 руб., что на 0,4% выше цены закрытия предыдущей торговой сессии. Индекс РТС на 13:00 по достиг 1736 руб., что на 0,63% выше цены закрытия прошлой торговой сессии.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent растут на 1,14% — до $73,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов биржи ICE. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре растут на 1,2% — до $70,6 за баррель.