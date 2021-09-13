Курс евро опустился до 86 рублей впервые с середины августа

Индексы Мосбиржи и РТС растут в ходе торов. Индекс Мосбиржи на 12:58 по мск составил 4019 руб., что на 0,4% выше цены закрытия предыдущей торговой сессии. Индекс РТС на 13:00 по достиг 1736 руб., что на 0,63% выше цены закрытия прошлой торговой сессии.