Курс Ethereum впервые в истории превысил $4700

Начиная с 28 октября курс Ethereum четыре раза обновлял исторические максимумы. Последний скачок стоимости криптовалюты произошел после публикации отчета аналитиков из Finder.com, которые спрогнозировали подорожание Ethereum до $5100 к концу текущего года, $15 300 — к 2025 г. и $50 700 — к 2030 г. При этом трое из 50 опрошенных изданием финтех-специалистов предсказывают, что курс Ethereum достигнет $10 000 уже в этом году.