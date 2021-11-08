Курс Ethereum впервые в истории превысил $4700
Котировки криптовалюты Ethereum обновили исторический рекорд, впервые в истории преодолев отметку $4700, свидетельствуют данные CoinMarketCap.
По состоянию на 14:20 мск в понедельник, 8 ноября, вторая по капитализации криптовалюта после биткойна стоила $4735 за токен, прибавив 3,25% за прошедшие сутки. Капитализация Ethereum превысила $560 млрд. Накануне в ходе торговой сессии цена цифровой монеты на пике достигала $4762.
Начиная с 28 октября курс Ethereum четыре раза обновлял исторические максимумы. Последний скачок стоимости криптовалюты произошел после публикации отчета аналитиков из Finder.com, которые спрогнозировали подорожание Ethereum до $5100 к концу текущего года, $15 300 — к 2025 г. и $50 700 — к 2030 г. При этом трое из 50 опрошенных изданием финтех-специалистов предсказывают, что курс Ethereum достигнет $10 000 уже в этом году.
За последние три месяца курс Ethereum, созданного в 2015 г. на базе одноименной блокчейн-платформы, вырос на 54%. С начала года цена криптовалюты выросла на 538%.
Биткойн 8 ноября торгуется на отметке $65 889, что на 6,56% выше его стоимости по итогам закрытия предыдущей сессии. За последние три месяца биткойн подорожал на 44%, с начала года — на 127%.