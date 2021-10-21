Стоимость Ethereum обновила исторический максимум

Курс Ethereum вырос вслед за биткойном, стоимость которого накануне также установила очередной исторический рекорд, перешагнув отметку в $66 100. В среду, 19 октября, на Нью-Йоркской фондовой бирже стартовали торги первым в США биржевым фондом фьючерсов на биткойн Bitcoin Strategy. Второй американский биржевой биткойн-фонд Valkyrie Bitcoin Strategy будет запущен в пятницу, 22 октября, на бирже NASDAQ.