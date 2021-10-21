Стоимость Ethereum обновила исторический максимум
Стоимость криптовалюты Ethereum в ходе торгов 21 октября обновила исторический максимум и достигла $4375, следует из данных крупнейшей криптобиржи Binance.
Альткоину не удалось удержаться на этой отметке, к 16:00 мск его стоимость упала до $4208. За сутки цена Ethereum выросла более чем на 7%, рыночная капитализация криптовалюты превысила $498,4 млн.
В начале августа Ethereum получила обновление, которое добавило в блокчейн криптовалюты механизм сжигания токенов, стабилизировавший начисления комиссий за проводимые транзакции. Этот метод позволяет сдержать инфляцию в результате уменьшения числа токенов в обращении и повысить стоимость криптовалюты.
Курс Ethereum вырос вслед за биткойном, стоимость которого накануне также установила очередной исторический рекорд, перешагнув отметку в $66 100. В среду, 19 октября, на Нью-Йоркской фондовой бирже стартовали торги первым в США биржевым фондом фьючерсов на биткойн Bitcoin Strategy. Второй американский биржевой биткойн-фонд Valkyrie Bitcoin Strategy будет запущен в пятницу, 22 октября, на бирже NASDAQ.