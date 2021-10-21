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Стоимость Ethereum обновила исторический максимум

Ведомости

Стоимость криптовалюты Ethereum в ходе торгов 21 октября обновила исторический максимум и достигла $4375, следует из данных крупнейшей криптобиржи Binance.

Альткоину не удалось удержаться на этой отметке, к 16:00 мск его стоимость упала до $4208. За сутки цена Ethereum выросла более чем на 7%, рыночная капитализация криптовалюты превысила $498,4 млн.

В начале августа Ethereum получила обновление, которое добавило в блокчейн криптовалюты механизм сжигания токенов, стабилизировавший начисления комиссий за проводимые транзакции. Этот метод позволяет сдержать инфляцию в результате уменьшения числа токенов в обращении и повысить стоимость криптовалюты.

Курс Ethereum вырос вслед за биткойном, стоимость которого накануне также установила очередной исторический рекорд, перешагнув отметку в $66 100. В среду, 19 октября, на Нью-Йоркской фондовой бирже стартовали торги первым в США биржевым фондом фьючерсов на биткойн Bitcoin Strategy. Второй американский биржевой биткойн-фонд Valkyrie Bitcoin Strategy будет запущен в пятницу, 22 октября, на бирже NASDAQ.

Ранее по теме: Курс биткойна впервые в истории превысил $66 000

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных