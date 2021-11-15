Visa отменит комиссию за переводы по номеру телефона в 2022 году

Международная платежная система Visa в начале ноября отправила банкам письмо, в котором сообщила об обнулении комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона с 1 апреля 2022 г., сообщил «Коммерсантъ». Сейчас банки платят комиссию интерчейндж в 3 руб., комиссию платежной системе – 10 центов, плюс 0,05% за переводы внутри страны. При этом с клиентов банки берут не менее 1% от суммы перевода.