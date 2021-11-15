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Visa отменит комиссию за переводы по номеру телефона в 2022 году

Ведомости

Международная платежная система Visa в начале ноября отправила банкам письмо, в котором сообщила об обнулении комиссии за переводы с карты на карту по номеру телефона с 1 апреля 2022 г., сообщил «Коммерсантъ». Сейчас банки платят комиссию интерчейндж в 3 руб., комиссию платежной системе – 10 центов, плюс 0,05% за переводы внутри страны. При этом с клиентов банки берут не менее 1% от суммы перевода.

В Visa изданию пояснили, что комиссию за переводы по номеру телефона было решено обнулить для расширения использования сервиса переводов с карты на карту. Однако платежная система не может регулировать комиссию за переводы, которую устанавливают банки: она может сохраниться и после обнуления комиссии Visa.

По мнению участников рынка, такое решение платежной системы было принято, чтобы составить конкуренцию на рынке переводов Системе быстрых платежей ЦБ, доля которой заметно растет. В III квартале россияне перевели через СБП 1,4 трлн руб., ежеквартальный рост составляет 30-40%, а в IV квартале показатель может приблизиться к 2 трлн руб.

Эксперты отметили, что Mastercard уже обнулила комиссию за переводы по номеру телефона. Когда обе крупнейшие международные платежные системы приняли такое решение, стоит ожидать изменений в тарифной политике банков.

В конце октября в ЦБ заявили о шестикратном росте числа переводов через Систему быстрых платежей. За время работы системы 37 млн человек совершили почти 910 млн переводов на общую сумму, превышающую 4,3 трлн руб., говорила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет физическим лицам в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. 

Ранее по теме: WSJ: Visa хочет урезать банковскую комиссию за транзакции по Apple Pay

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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