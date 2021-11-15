Набиуиллина назвала условия для запуска цифрового рубля
Центробанк внедрит цифровой рубль в российскую экономику только при выполнении ряда условий в рамках пилотного проекта, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Это третья форма денег, и мы ее будем запускать масштабно только, когда убедимся, что все условия выполняются, о которых вы говорите, легко переводятся из наличной [формы] в цифровую, в безналичную, только один к одному, и только при этих условиях. Это должен быть настоящий полноценный рубль, никакого там дисконта или еще чего-то», — сказала Набиуллина на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку (цитата по «Интерфаксу»).
Она также отметила, что цифровой рубль не должен повлиять на инфляцию в стране. Регулятор также хотел бы, чтобы россияне выбирали цифровой рубль самостоятельно. По словам Набиуллиной, Центробанк будет тестировать прототип цифровой валюты не менее года перед ее запуском.
Ожидается, что прототип платформы цифрового рубля будет разработан в декабре, а в январе 2022 г. начнется его пилотное тестирование. Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении следующего года, по результатам этой работы будет создана дорожная карта по внедрению цифрового рубля.
В пилотную группу, которая будет тестировать новую форму рубля, вошли 12 банков — Сбербанк, ВТБ, Банк Дом.РФ, Альфа-банк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Газпромбанк, «Ак Барс», СКБ-банк, Росбанк, банк «Союз» и «ТКБ банк». На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и переводы между физлицами, а также от физических лиц юридическим при оплате товаров и услуг. В дальнейшем предполагается расширить список тестируемых операций и состав пилотной группы.
Цифровой рубль — дополнительная форма национально валюты, которая дополнит наличную и безналичную и будет сочетать в себе свойства последних. Предполагается, что он будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться в ЦБ на электронных кошельках, с его помощью можно будет платить за покупки и переводить деньги онлайн. Цифровыми рублями также можно будет пользоваться в офлайн-режиме, при отсутствии доступа к интернету. Переводы в цифровой валюте между физлицами будут бесплатными, но за оплату товаров может взиматься комиссия, которая не должна превышать 0,4-0,7% от суммы перевода, как в Системе быстрых платежей.