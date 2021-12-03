Аналитики призвали поднять порог госдолга США в связи с риском дефолта
США могут объявить дефолт по государственным обязательствам с 21 декабря по 28 января, если Конгресс не поднимет порог госдолга, говорится в сообщении Центра двухпартийной политики.
Аналитики центра пересмотрели в сторону ухудшения свой прогноз двухнедельной давности, по которому дефолт ожидался с середины декабря по середину февраля. Они прогнозируют, что «день икс», вероятнее всего, наступит до Нового года: к 15 декабря Минфин должен выделить $115 млрд федеральному Дорожному трастовому фонду, в этот же день заканчивается срок уплаты корпоративных налогов. Если поступления в казну окажутся недостаточно высокими, это может приблизить дефолт, поскольку в последующие дни ожидаются другие крупные бюджетные траты, отмечают аналитики. Бюджетное бюро Конгресса на этой неделе предсказало, что если выплата фонду состоится, деньги у правительства могут кончиться до конца месяца. В ведомстве предложили отложить ее полностью или частично — это может дать правительству отсрочку в несколько недель.
«Я не могу не подчеркнуть, насколько важно, чтобы Конгресс рассмотрел этот вопрос (повышения порога госдолга. — Ред.), — заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в ходе выступления в Сенате США. — Америка должна своевременно и полностью оплачивать счета». Она добавила, что в противном случае восстановление национальной экономики от пандемии будет подорвано.
США смогли предотвратить дефолт по госдолгу в октябре — тогда Сенат одобрил временное увеличение потолка госдолга на $480 млрд, до $28,9 трлн, до 3 декабря. Позже Йеллен призвала законодателей одобрить дальнейшее повышение лимита или приостановить его действие, поскольку после 15 декабря может возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы правительства.
До этого потолок госдолга был заморожен до 31 июля. Поскольку законодатели не успели поднять его, Минфин с 1 августа начал принимать временные «чрезвычайные меры», чтобы не превышать установленный лимит — приостановил инвестиции в фонд по выплате пенсий по старости и инвалидности, фонд медстрахования пенсионеров почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг. Позже этот режим был продлен до 3 декабря.
За последние 50 лет Конгресс поднимал потолок госдолга (то есть максимальный объем облигаций, которые может выпустить Минфин) и приостанавливал действие ограничения более 80 раз. Для повышения этого порога необходимо одобрение 60 сенаторов из 100. Сейчас голоса в нем между обеими партиями распределены поровну, то есть сенаторам-демократам требуется поддержка минимум 10 республиканцев. Последние ранее обещали заблокировать любую инициативу по решению проблемы госдолга, если президент Джо Байден и его партия не уменьшат государственные расходы или не примут другие меры по сокращению долга.
Если Конгресс не договорится о продолжении финансирования правительства, в США может наступить очередной шатдаун (прекращение работы правительства с временным роспуском госслужащих).