Аналитики призвали поднять порог госдолга США в связи с риском дефолта

Аналитики центра пересмотрели в сторону ухудшения свой прогноз двухнедельной давности, по которому дефолт ожидался с середины декабря по середину февраля. Они прогнозируют, что «день икс», вероятнее всего, наступит до Нового года: к 15 декабря Минфин должен выделить $115 млрд федеральному Дорожному трастовому фонду, в этот же день заканчивается срок уплаты корпоративных налогов. Если поступления в казну окажутся недостаточно высокими, это может приблизить дефолт, поскольку в последующие дни ожидаются другие крупные бюджетные траты, отмечают аналитики. Бюджетное бюро Конгресса на этой неделе предсказало, что если выплата фонду состоится, деньги у правительства могут кончиться до конца месяца. В ведомстве предложили отложить ее полностью или частично — это может дать правительству отсрочку в несколько недель.