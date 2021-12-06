ЦБ отозвал страховую лицензию у «ВСК-Милосердие»
«Отозвать лицензии […] на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни и […] на осуществление обязательного медицинского страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Милосердие"», — говорится в приказе Банка России.
Группа ВСК была основана в 1992 г., она объединяет страховые компании «ВСК», «ВСК-линия жизни», «Интери», «ВСК-Милосердие», «Бин страхование». По итогам 2020 г. занимала восьмое место по сборам среди российских страховщиков. Акционерами страховой группы, по данным компании на 3 ноября 2021 г. являлись председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк (51% в прямом и косвенном владении) и сын бизнесмена Михаила Гуцериева Саид (49%).
В пресс-службе ВСК сообщили «Ведомостям», что группой было принято решение о прекращении страховой деятельности «ВСК-Милосердие». «На текущий момент у общества отсутствуют действующие договоры страхования и неурегулированные страховые обязательства», — отметили там.