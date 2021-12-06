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ЦБ отозвал страховую лицензию у «ВСК-Милосердие»

Ведомости

Центробанк отозвал лицензию на осуществление страхования у «ВСК-Милосердие», которая входит в группу «ВСК». Об этом говорится в соответствующем приказе регулятора. В документе отмечается, что компания отказалась от предусмотренной лицензиями деятельности.

«Отозвать лицензии […] на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни и […] на осуществление обязательного медицинского страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ВСК-Милосердие"», — говорится в приказе Банка России. 

Группа ВСК была основана в 1992 г., она объединяет страховые компании «ВСК», «ВСК-линия жизни», «Интери», «ВСК-Милосердие», «Бин страхование». По итогам 2020 г. занимала восьмое место по сборам среди российских страховщиков. Акционерами страховой группы, по данным компании на 3 ноября 2021 г. являлись председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк (51% в прямом и косвенном владении) и сын бизнесмена Михаила Гуцериева Саид (49%). 

В пресс-службе ВСК сообщили «Ведомостям», что группой было принято решение о прекращении страховой деятельности «ВСК-Милосердие». «На текущий момент у общества отсутствуют действующие договоры страхования и неурегулированные страховые обязательства», — отметили там. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных