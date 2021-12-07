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Финансы

Пятая часть экономически активного населения России завела брокерские счета

Ведомости

Примерно пятая часть экономически активного населения России уже имеет на руках брокерские счета, отчитался Центральный банк. В III квартале количество клиентов у брокеров выросло на 15% – до 17,1 млн человек, говорится в обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг. Стоимость размещенных у брокеров активов розничных инвесторов (среди них владельцы индивидуальных инвестиционных счетов, ИИС) выросла на 8% и составила 7,7 трлн руб.

Сохраняется ситуация, при которой большинство (63%) владельцев брокерских счетов не проявляют активности на бирже. Доля клиентов с пустыми счетами за квартал осталась практически неизменной, отмечает ЦБ. К тому же, существенна доля россиян, у которых объем активов на балансе не превышал 10 000 руб., – более 19%.

На 11% (до 669 000 человек) выросло число клиентов у доверительных управляющих, но это не отразилось на аналогичном увеличении объема портфелей.

Долгосрочное инвестирование у россиян не в приоритете: темпы роста числа ИИС (дают возможность налогового вычета за вложения от трех лет) оставались на минимальных значениях за всю историю существования этого инструмента. Число ИИИ составило 4,4 млн единиц. Инвесторы держали в инструменте активов на 500 млрд руб. Во многом это вызвано тем, что в этот период закрывались счета, открытые более трех лет назад, говорит ЦБ.

«Клиенты приходят к нам, когда хотят инвестировать, а не просто спекулировать»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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