Пятая часть экономически активного населения России завела брокерские счета

Долгосрочное инвестирование у россиян не в приоритете: темпы роста числа ИИС (дают возможность налогового вычета за вложения от трех лет) оставались на минимальных значениях за всю историю существования этого инструмента. Число ИИИ составило 4,4 млн единиц. Инвесторы держали в инструменте активов на 500 млрд руб. Во многом это вызвано тем, что в этот период закрывались счета, открытые более трех лет назад, говорит ЦБ.