Пятая часть экономически активного населения России завела брокерские счета
Примерно пятая часть экономически активного населения России уже имеет на руках брокерские счета, отчитался Центральный банк. В III квартале количество клиентов у брокеров выросло на 15% – до 17,1 млн человек, говорится в обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг. Стоимость размещенных у брокеров активов розничных инвесторов (среди них владельцы индивидуальных инвестиционных счетов, ИИС) выросла на 8% и составила 7,7 трлн руб.
Сохраняется ситуация, при которой большинство (63%) владельцев брокерских счетов не проявляют активности на бирже. Доля клиентов с пустыми счетами за квартал осталась практически неизменной, отмечает ЦБ. К тому же, существенна доля россиян, у которых объем активов на балансе не превышал 10 000 руб., – более 19%.
На 11% (до 669 000 человек) выросло число клиентов у доверительных управляющих, но это не отразилось на аналогичном увеличении объема портфелей.
Долгосрочное инвестирование у россиян не в приоритете: темпы роста числа ИИС (дают возможность налогового вычета за вложения от трех лет) оставались на минимальных значениях за всю историю существования этого инструмента. Число ИИИ составило 4,4 млн единиц. Инвесторы держали в инструменте активов на 500 млрд руб. Во многом это вызвано тем, что в этот период закрывались счета, открытые более трех лет назад, говорит ЦБ.