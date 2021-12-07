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Цена на нефть марки Brent выросла на 4%

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Февральские фьючерсы на нефть марки Brent растут более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE. Цена за баррель на 20:11 по мск составила $76,04. Январский фьючерс на нефть марки WTI растет на 4,6% — до $72,69 за баррель по состоянию на 20:13 по мск. 

Российский рынок акций по итогам торгов 7 декабря также вырос. Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,66%, до 3873,20 п., долларовый индекс РТС — на 1,55%, до 1647,14 п. на момент закрытия торгов. Доллар по отношению к рублю на 19:09 мск снизился на 0,41%, до 73,89 ру., курс евро снизился на 0,78%, до 83,09 руб.

Российский рынок акций и цены на нефть ускорили рост на фоне переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которые начались около 18:20 по мск и закончились спустя два часа. 

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на предстоящих переговорах президенты России и США обсудят наиболее сложные вопросы двухсторонних отношений, также он призвал не ждать прорывов по их результатам.

Ранее по теме: Нефть дорожает на спаде паники вокруг штамма коронавируса «омикрон»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных