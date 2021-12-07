Цена на нефть марки Brent выросла на 4%
Февральские фьючерсы на нефть марки Brent растут более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE. Цена за баррель на 20:11 по мск составила $76,04. Январский фьючерс на нефть марки WTI растет на 4,6% — до $72,69 за баррель по состоянию на 20:13 по мск.
Российский рынок акций по итогам торгов 7 декабря также вырос. Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,66%, до 3873,20 п., долларовый индекс РТС — на 1,55%, до 1647,14 п. на момент закрытия торгов. Доллар по отношению к рублю на 19:09 мск снизился на 0,41%, до 73,89 ру., курс евро снизился на 0,78%, до 83,09 руб.
Российский рынок акций и цены на нефть ускорили рост на фоне переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которые начались около 18:20 по мск и закончились спустя два часа.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на предстоящих переговорах президенты России и США обсудят наиболее сложные вопросы двухсторонних отношений, также он призвал не ждать прорывов по их результатам.