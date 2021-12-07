Цена на нефть марки Brent выросла на 4%

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent растут более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE. Цена за баррель на 20:11 по мск составила $76,04. Январский фьючерс на нефть марки WTI растет на 4,6% — до $72,69 за баррель по состоянию на 20:13 по мск.