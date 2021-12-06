Нефть дорожает на спаде паники вокруг штамма коронавируса «омикрон»
Стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в феврале 2022 г. выросла на 4,9% — до $73,34 за баррель по состоянию на 22.44 мск, свидетельствуют данные торгов межконтинентальной биржи ICE.
Фьючерсы на техасскую нефть WTI с поставкой в январе подорожали на 5,2% — до $69,7 за баррель.
Опрошенные Reuters аналитики полагают, что восстановление стоимости нефти после падения на прошлой неделе вызвано спадом паники вокруг появления нового штамма коронавируса «омикрон». Изначально многие профильные эксперты выражали опасения, что новый вариант может оказаться более опасным и вынудить страны к введению новых ограничений, что привело бы к снижению спроса на топливо.
Однако позже начали появляться данные о том, что новый вариант не является более опасным, чем его предшественники. Так, накануне в ВОЗ заявили, что заражение штаммом коронавируса «омикрон», по предварительным данным, вызывает более легкое течение болезни, что успокоило инвесторов.
«Трейдеры начинают отходить от первоначальной паники вокруг штамма омикрон. Нефтяной рынок, похоже, теперь убежден в том, что более высокие цены оправданы», — рассказала агентству аналитик Rystad Energy Луиза Диксон.
Кроме того, продолжает агентство, положительный вклад в ценообразование внесло «охлаждение» опасений по поводу роста экспорта нефти из Ирана на фоне начала переговоров по восстановлению ядерной сделки с США.
На прошлой неделе участники нефтяного соглашения ОПЕК+ решили не менять планы по восстановлению добычи нефти и сохранить темпы роста на уровне 400 000 баррелей в сутки, что также положительно отразилось на ценах. При этом до этого США и ряд других стран решили распродать часть нефти из стратегических запасов в попытке остановить рост цен на топливо.
Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. В РАН уже заявили, что необходимость модифицировать вакцины от коронавируса под новый штамм в настоящее время отсутствует.