Нефть дорожает на спаде паники вокруг штамма коронавируса «омикрон»

На прошлой неделе участники нефтяного соглашения ОПЕК+ решили не менять планы по восстановлению добычи нефти и сохранить темпы роста на уровне 400 000 баррелей в сутки, что также положительно отразилось на ценах. При этом до этого США и ряд других стран решили распродать часть нефти из стратегических запасов в попытке остановить рост цен на топливо.