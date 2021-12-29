ЦБ опроверг возможность подорожания кредитов для непривитых от COVID-19
Центробанк не получал предложений по дискриминации заемщиков, которые не сделали прививки от коронавируса, сообщила пресс-служба регулятора.
«В страховом регулировании сейчас нет каких-либо положений, касающихся вакцинации. В Банк России обращения по теме дискриминации непривитых не поступали», — заявили там «РИА Новостям».
Сейчас на обсуждении находится проект, устанавливающий требования к страхованию ссуд, однако и там нет пунктов, касающихся вакцинации от коронавируса, добавили в ЦБ. Кроме того, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сегодня отметил, что кредитные организации и страховые организации сейчас не обсуждают возможность увеличения стоимости кредитов для заемщиков, у которых нет справок о наличии прививок от COVID-19.
Ранее сегодня «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщили, что ипотечные и потребительские ссуды на крупные суммы могут заметно подорожать в 2022 г. для людей, у которых нет справки о вакцинации от коронавируса. Издание заявило, что сейчас страховые компании проводят андеррайтинг заемщиков, в том числе медицинский, и игнорировать риски, связанные с пандемией, представители отрасли не могут. Включение сертификата о вакцинации в перечень обязательных документов при оформлении страховки допустили, в частности, в «Альфастраховании».
Вчера вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране превысил 61% при цели в 80%. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что первую дозу вакцины от COVID-19 получили около 78 млн граждан. При этом на сегодняшний день коронавирусом переболели почти 9,4 млн россиян, следует из данных оперштаба.