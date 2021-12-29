ЦБ опроверг возможность подорожания кредитов для непривитых от COVID-19

Ранее сегодня «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщили, что ипотечные и потребительские ссуды на крупные суммы могут заметно подорожать в 2022 г. для людей, у которых нет справки о вакцинации от коронавируса. Издание заявило, что сейчас страховые компании проводят андеррайтинг заемщиков, в том числе медицинский, и игнорировать риски, связанные с пандемией, представители отрасли не могут. Включение сертификата о вакцинации в перечень обязательных документов при оформлении страховки допустили, в частности, в «Альфастраховании».