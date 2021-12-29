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Финансы

ЦБ опроверг возможность подорожания кредитов для непривитых от COVID-19

Ведомости

Центробанк не получал предложений по дискриминации заемщиков, которые не сделали прививки от коронавируса, сообщила пресс-служба регулятора.

«В страховом регулировании сейчас нет каких-либо положений, касающихся вакцинации. В Банк России обращения по теме дискриминации непривитых не поступали», — заявили там «РИА Новостям».

Сейчас на обсуждении находится проект, устанавливающий требования к страхованию ссуд, однако и там нет пунктов, касающихся вакцинации от коронавируса, добавили в ЦБ. Кроме того, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сегодня отметил, что кредитные организации и страховые организации сейчас не обсуждают возможность увеличения стоимости кредитов для заемщиков, у которых нет справок о наличии прививок от COVID-19.

Ранее сегодня «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщили, что ипотечные и потребительские ссуды на крупные суммы могут заметно подорожать в 2022 г. для людей, у которых нет справки о вакцинации от коронавируса. Издание заявило, что сейчас страховые компании проводят андеррайтинг заемщиков, в том числе медицинский, и игнорировать риски, связанные с пандемией, представители отрасли не могут. Включение сертификата о вакцинации в перечень обязательных документов при оформлении страховки допустили, в частности, в «Альфастраховании».

Вчера вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране превысил 61% при цели в 80%. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что первую дозу вакцины от COVID-19 получили около 78 млн граждан. При этом на сегодняшний день коронавирусом переболели почти 9,4 млн россиян, следует из данных оперштаба.

Ранее по теме: ЦБ выявил новую практику завышения банками полной стоимости кредита

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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