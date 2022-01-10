Объем торгов на Мосбирже в 2021 году поставил исторический рекорд

По итогам 2021 г. совокупный объем торгов на рынках Московской биржи впервые в истории преодолел отметку в 1 квадриллион рублей, говорится в сообщении торговой площадки. В прошлом году этот показатель вырос на 6,6% и достиг 1,01 квадрлн руб. против 947,2 трлн руб. в 2020 г.