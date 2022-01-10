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Объем торгов на Мосбирже в 2021 году поставил исторический рекорд

Ведомости

По итогам 2021 г. совокупный объем торгов на рынках Московской биржи впервые в истории преодолел отметку в 1 квадриллион рублей, говорится в сообщении торговой площадки. В прошлом году этот показатель вырос на 6,6% и достиг 1,01 квадрлн руб. против 947,2 трлн руб. в 2020 г.

Рекордный оборот торгов показали рынок акций — 30 трлн руб. (+25,5% в годовом выражении), срочный рынок — 158 трлн руб. (+21,7%) и денежный рынок — 474 трлн руб. (+11,1%). Рекорды также были зафиксированы на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (2,8 трлн руб.) и рынке драгметаллов (209,2 млрд руб.). На них объем торгов вырос в 4,8 раза и 4 раза соответственно.

В 2021 г. первичное размещение акций на Мосбирже провели шесть компаний, вторичное — 12. Их общая сумма превысила 500 млрд руб. Рост составил 96% к 2020 г., когда на торговой площадке состоялось 14 размещений.

Отмечается, что в прошлом году на Мосбирже были размещены 885 облигационных займов на общую сумму 12,3 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 3,8 трлн руб.

В декабре председатель правления биржи Юрий Денисов заявил, что к концу 2021 г. число уникальных счетов розничных инвесторов достигнет 17 млн, а общее количество счетов — 27 млн. По его оценке, к концу 2022 г. количество уникальных клиентов площадки может достигнуть 25 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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