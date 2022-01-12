TCS Group стала совладельцем криптоброкера из Швейцарии
Эта информация также размещена в документах Aximetria. В них сказано, что 9 ноября 2021 г. TCS Group выкупила 4449 акций компании по 100 швейцарских франков каждая (всего около 36 млн руб.), а общий акционерный капитал компании составил 534 700 швейцарских франков. Исходя из этого доля TCS Group в компании может составить 83,2%.
В пресс-службе группы «Тинькофф банка» подтвердили «Ведомостям» факт сделки.
«Aximetria будет развиваться в рамках международной экспансии Tinkoff Group с соблюдением всех требований юрисдикций международного присутствия. Детали сделки будут раскрыты в соответствии с принятыми стандартами раскрытия в годовой отчетности группы», — отметил представитель компании.
Aximetria — финансовый сервис, предоставляющий криптоуслуги физическим и юридическим лицам в Европе, СНГ, Азии и Южной Америке, сказано на его сайте. Он был основан в 2018 г. выходцем из АФК «Система» Алексеем Аксельродом.
В начале июня глава «Тинькофф банка» говорил в интервью CNBC, что банк пока не может предлагать услуги по инвестированию в криптовалюты из-за позиции Центрального банка.
В 2020 г. в России приняли закон «О цифровых финансовых активах и цифровых валютах». По нему купля-продажа криптовалюты в стране легализована, однако использовать ее в качестве платежного средства внутри страны запрещено. В настоящее время обсуждаются два диаметрально противоположных подхода к регулированию криптовалют — от полного запрета до легализации бирж, заявил 16 декабря депутат Госдумы Анатолий Аксаков, который входит в рабочую группу по разработке законодательства о криптовалютах.
В декабре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России не должна использоваться для сделок с криптовалютами. На практике это может означать, что за российскими гражданами и бизнесом будет закреплено право приобретать и хранить криптовалюту, но с помощью отечественной инфраструктуры или посредников.
В конце 2021 г. заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин говорил, что регулятор в ближайшее время опубликует доклад, в котором представит свое видение того, как должны регулироваться криптовалюты в стране. Регулятор намерен законодательно закрепить правила обращения криптовалют. Речь в том числе пойдет о переводе средств со счетов граждан в российских банках на криптобиржи.
До этого агентство Reuters со ссылкой на близкие к ЦБ источники сообщало, что регулятор хочет запретить инвестиции в криптовалюты в стране, так как видит риски для финансовой стабильности в растущем числе криптотранзакций.
По данным издания, ЦБ ведет с участниками рынка и экспертами переговоры о возможном запрете на криптовалюты. Эта мера может затронуть новых покупателей подобных активов, но не тех, кто приобрел криптовалюту ранее, утверждал один из источников Reuters. Другой же заявил, что Центробанк выступает за «полный отказ» от всех криптовалют.