TCS Group стала совладельцем криптоброкера из Швейцарии

В 2020 г. в России приняли закон «О цифровых финансовых активах и цифровых валютах». По нему купля-продажа криптовалюты в стране легализована, однако использовать ее в качестве платежного средства внутри страны запрещено. В настоящее время обсуждаются два диаметрально противоположных подхода к регулированию криптовалют — от полного запрета до легализации бирж, заявил 16 декабря депутат Госдумы Анатолий Аксаков, который входит в рабочую группу по разработке законодательства о криптовалютах.