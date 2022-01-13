Активность частных инвесторов на Мосбирже за год выросла более чем в два раза

При этом в прошлом году на активность частных инвесторов пришлось 40% объема торгов акциями и 10,1% объема торгов облигациями. На спот-рынке валюты их доля составила 12,4%, на срочном рынке – 43,4%. Частные инвесторы вложили в акции на Мосбирже 532 млрд руб., в облигации — 819 млрд руб. В тройке самых популярных российских акций по количеству акционеров среди частных инвесторов, зарегистрированных на Мосбирже с 2015 г., оказались акции Сбербанка (1,2 млн человек), «Газпрома» (979 000 человек) и ВТБ (590 000).