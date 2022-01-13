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Активность частных инвесторов на Мосбирже за год выросла более чем в два раза

Ведомости

Активность частных инвесторов на Мосбирже в 2021 г. достигла максимального уровня за всю историю наблюдений, говорится в сообщении организации. В прошлом году сделки на торговой площадке заключали более 2 млн человек в месяц против 847 000 годом ранее.

Количество физлиц, открывших брокерские счета на Московской бирже, за год выросло почти вдвое и составило порядка 17 млн (в конце 2020-го — 8,8 млн). Совокупный объем торгов на рынках биржи также установил исторический рекорд, впервые превысив символическую отметку в 1 квадриллион руб. По сравнению с 2020-м прирост составил 6,6%.

При этом в прошлом году на активность частных инвесторов пришлось 40% объема торгов акциями и 10,1% объема торгов облигациями. На спот-рынке валюты их доля составила 12,4%, на срочном рынке – 43,4%. Частные инвесторы вложили в акции на Мосбирже 532 млрд руб., в облигации — 819 млрд руб. В тройке самых популярных российских акций по количеству акционеров среди частных инвесторов, зарегистрированных на Мосбирже с 2015 г., оказались акции Сбербанка (1,2 млн человек), «Газпрома» (979 000 человек) и ВТБ (590 000).

Ранее сообщалось, что в 2021 г. рекордный оборот торгов показали рынок акций (30 трлн руб.), срочный рынок (158 трлн руб.) и денежный рынок (474 трлн руб.). Рекорды также были зафиксированы на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (2,8 трлн руб.) и рынке драгметаллов (209,2 млрд руб.). На них объем торгов вырос в 4,8 раза и 4 раза соответственно.

В 2021 г. первичное размещение акций на площадке провели шесть компаний, вторичное — 12. Их общая сумма превысила 500 млрд руб. Рост составил 96% к 2020 г., когда на бирже состоялось 14 размещений.

В декабре председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов заявил, что к концу 2021 г. число уникальных счетов розничных инвесторов достигнет 17 млн, а общее количество счетов — 27 млн. По его оценке, к концу 2022 г. количество уникальных клиентов площадки может достигнуть 25 млн.

Ранее по теме: Объем торгов на Мосбирже в 2021 году поставил исторический рекорд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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