В Казахстане предложили повысить налог на майнинг в десять раз
Министерство экономики Казахстана предложило увеличить налог на майнинг криптовалюты в 10 раз и перевести майнеров в отдельную категорию потребителей энергии, сообщило местное издание Orda.
Сейчас официально зарегистрированные майнинговые компании потребляют около 640 МВт электричества. Майнинговые компании получают электричество напрямую у энергопроизводящих организаций или у нерегулируемых энергоснабжающих организаций.
«В этой связи министерством предлагается рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей», – сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров. Налог на майнинг предлагается увеличить с 1 до 10 тенге за 1 кВт/ч потребленной электроэнергии.
В 2020 г. в Казахстане приняли закон, согласно которому криптовалюты признаются имуществом и не могут выступать средством платежа. Их выпуск и оборот разрешен только на территории Международного финансового центра «Астана», который имеет особый правовой режим.
По данным Кембриджского университета, в августе 2021 г. Казахстан занял второе место в мире по майнингу биткойна после того, как туда переехал ряд крупных китайских криптодобывающих компаний из-за введения запрета на майнинг и торговлю криптовалютами на территории КНР. С 1 января 2022 г. в Казахстане действует налог на цифровой майнинг.
В феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешняя ставка «ничтожно мала» и налог нужно увеличить в кратчайшие сроки. Он отметил, что майнинг дает минимальный социально-экономический эффект и не создает массовых рабочих мест и продукции как таковой, но потребляет электричества как несколько областей. По мнению Токаева, майнеры должны иметь соответствующую лицензию, получать электричество по адекватным тарифам, декларировать доходы и платить налоги.