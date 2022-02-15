В Казахстане предложили повысить налог на майнинг в десять раз

В феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешняя ставка «ничтожно мала» и налог нужно увеличить в кратчайшие сроки. Он отметил, что майнинг дает минимальный социально-экономический эффект и не создает массовых рабочих мест и продукции как таковой, но потребляет электричества как несколько областей. По мнению Токаева, майнеры должны иметь соответствующую лицензию, получать электричество по адекватным тарифам, декларировать доходы и платить налоги.