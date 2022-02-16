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Финансы

Средний срок ипотечного кредита в России впервые превысил 20 лет

Ведомости

Средний срок ипотечного кредита в России в январе этого года впервые превысил 20 лет, говорится в исследовании сервиса по подбору финансовых услуг «Кредистория» («ОКБ») — единственного, располагающего данными Сбербанка.

Так, в начале 2022 г. показатель увеличился до 242 месяцев, или 20 лет и 2 месяцев после 238 месяцев в декабре 2021 г. В январе прошлого года это значение было на уровне 208 месяцев, то есть 17 лет и 4 месяцев.

Генеральный директор «ОКБ» Артур Александрович напомнил, что в 2019 г. показатель составлял около 15 лет. Однако в прошлом году на фоне значительного подорожания недвижимости средний размер кредита стал расти. Кроме того, начали повышаться процентные ставки по ссудам.

«Зарплаты при этом даже в номинальном выражении выросли незначительно, поэтому для сохранения размера ежемесячного платежа на приемлемом уровне заемщикам пришлось увеличить срок кредитования до 20 лет», — пояснил Александрович.

На фоне этого также стал расти средний размер ипотечного кредита. В январе он составил рекордные 3,41 млн руб. после 2,73 млн руб. год назад. В декабре показатель сложился на уровне 3,27 млн руб.

Ранее сервис по поиску недвижимости «Циан» сообщил, что за 2021 г. квадратный метр жилья в новостройке России в городах с населением от 500 000 человек подорожал на 33% — до 102 300 руб. За тот же период показатель доступности жилья на вторичном рынке в городах-миллионниках страны упал до уровня 2015 г.

Средневзвешенная ставка по ипотеке к 1 января составила 7,81%, следует из материалов Центробанка. Это самое высокое значение с 1 мая 2020 г. Ставка выросла на фоне повышения регулятором ключевой ставки. На данный момент она составляет рекордные с апреля 2017 г. 9,5% годовых.

Ранее по теме: Набиуллина заявила о несбалансированности темпов ипотечного кредитования в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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