Средний срок ипотечного кредита в России впервые превысил 20 лет

Так, в начале 2022 г. показатель увеличился до 242 месяцев, или 20 лет и 2 месяцев после 238 месяцев в декабре 2021 г. В январе прошлого года это значение было на уровне 208 месяцев, то есть 17 лет и 4 месяцев.