Средний размер ипотеки в январе вырос до рекордных 3,89 млн рублей
Средний размер выданной ипотеки в январе увеличился до 3,89 млн руб. – на 20,7% больше по сравнению с декабрем 2021 г. и на 39,2% в годовом выражении, сообщило Национальное бюро кредитных историй. Показатель стал рекордным, отметили аналитики.
Самый большой средний размер выданной ипотеки среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи был зарегистрирован в Москве – 7,76 млн руб., Московской области – 6,01 млн руб., Санкт-Петербурге – 5,09 млн руб., Ленинградской области – 4,36 млн руб., Тульской области – 4,35 млн руб.
В годовом выражении средний размер ипотеки больше всего вырос в Волгоградской области – 61,8%, Ставропольском крае – 58,8%, Ростовской области – 56,2%, Воронежской области – 54,2%, Краснодарском крае – 52,5%. В Москве показатель вырос на 35,8%, а в Санкт-Петербурге – на 36,5%.
Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков заявил, что средний размер выданной ипотеки растет почти непрерывно полтора года, и после снижения в декабре 2021 г. опять начал расти. «Высокому уровню среднего размера ипотечного кредита способствуют постепенное сокращение выдачи ипотеки, обусловленное снижением доступности жилья для граждан. Это, прежде всего, связано с непрекращающимся ростом цен на недвижимость. Свой вклад в снижение доступности жилья, пока менее явно, вносит и рост процентных ставок по ипотеке», — отметил Волков.
Ранее ОКБ сообщило, что средний срок ипотеки в январе 2022 г. впервые превысил 20 лет. Так, в начале 2022 г. показатель увеличился до 242 месяцев, или 20 лет и 2 месяцев после 238 месяцев в декабре 2021 г. В январе прошлого года это значение было на уровне 208 месяцев, то есть 17 лет и 4 месяцев. Также стал расти средний размер ипотечного кредита. В январе он составил рекордные 3,41 млн руб. после 2,73 млн руб. год назад. В декабре показатель сложился на уровне 3,27 млн руб.