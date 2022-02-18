Средний размер ипотеки в январе вырос до рекордных 3,89 млн рублей

Ранее ОКБ сообщило, что средний срок ипотеки в январе 2022 г. впервые превысил 20 лет. Так, в начале 2022 г. показатель увеличился до 242 месяцев, или 20 лет и 2 месяцев после 238 месяцев в декабре 2021 г. В январе прошлого года это значение было на уровне 208 месяцев, то есть 17 лет и 4 месяцев. Также стал расти средний размер ипотечного кредита. В январе он составил рекордные 3,41 млн руб. после 2,73 млн руб. год назад. В декабре показатель сложился на уровне 3,27 млн руб.