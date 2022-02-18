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Курс доллара превысил 77 рублей впервые с 14 февраля

Ведомости

Рубль усилил падение вечером 18 февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара на 20:00 мск рос на 88 коп. до 77,16 руб., впервые с 14 февраля превысив отметку 77 руб. Евро вырос на 78 коп. до 87,35 руб.

Ослабление российской валюты продолжилось на фоне новостей о взрыве в центре Донецка. По данным властей ДНР, на парковке у здания правительства самопровозглашенной республики взорвался автомобиль. Начальник народной милиции ДНР Денис Синенков сообщил, что автомобиль принадлежал ему, сам он при этом не пострадал.

Падение наблюдается и на российском рынке акций. Индекс IMOEX2, рассчитываемый в течение полного дня, к 20:04 мск снижался на 3,64% до 3336,92 пункта. По итогам основных торгов в пятницу индекс Мосбиржи упал на 3,35%, долларовый индекс РТС — на 4,05%.

Ранее в пятницу стало известно о маштабной эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Россию. Президент РФ Владимир Путин распорядился оказать беженцам помощь и выделить каждому прибывающему в Россию из Донбасса по 10 000 руб. В ДНР заявляют, что Киев планирует начать наступление на Донбасс, днем ранее стороны обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Киев не планирует и не проводит наступательных операций на территории неподконтрольных районов Донбасса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных