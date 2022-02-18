Курс доллара превысил 77 рублей впервые с 14 февраля

Ранее в пятницу стало известно о маштабной эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Россию. Президент РФ Владимир Путин распорядился оказать беженцам помощь и выделить каждому прибывающему в Россию из Донбасса по 10 000 руб. В ДНР заявляют, что Киев планирует начать наступление на Донбасс, днем ранее стороны обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Киев не планирует и не проводит наступательных операций на территории неподконтрольных районов Донбасса.