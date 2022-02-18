Курс доллара превысил 77 рублей впервые с 14 февраля
Рубль усилил падение вечером 18 февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара на 20:00 мск рос на 88 коп. до 77,16 руб., впервые с 14 февраля превысив отметку 77 руб. Евро вырос на 78 коп. до 87,35 руб.
Ослабление российской валюты продолжилось на фоне новостей о взрыве в центре Донецка. По данным властей ДНР, на парковке у здания правительства самопровозглашенной республики взорвался автомобиль. Начальник народной милиции ДНР Денис Синенков сообщил, что автомобиль принадлежал ему, сам он при этом не пострадал.
Падение наблюдается и на российском рынке акций. Индекс IMOEX2, рассчитываемый в течение полного дня, к 20:04 мск снижался на 3,64% до 3336,92 пункта. По итогам основных торгов в пятницу индекс Мосбиржи упал на 3,35%, долларовый индекс РТС — на 4,05%.
Ранее в пятницу стало известно о маштабной эвакуации жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Россию. Президент РФ Владимир Путин распорядился оказать беженцам помощь и выделить каждому прибывающему в Россию из Донбасса по 10 000 руб. В ДНР заявляют, что Киев планирует начать наступление на Донбасс, днем ранее стороны обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Киев не планирует и не проводит наступательных операций на территории неподконтрольных районов Донбасса.