Выдача кредитов наличными выросла более чем на четверть в январе

Ранее в ОКБ сообщили, что в 2021 г. россияне оформили на треть больше потребкредитов, чем в 2020 г., — 19,3 млн штук. В целом количество заемщиков, которые берут потребкредиты, с 2016 г. выросло вдвое «на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения», отметили аналитики. Кроме того, высокие показатели прироста обусловлены низкой базой 2020 г., когда на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений кредитование в стране упало.