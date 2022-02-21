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Финансы

Выдача кредитов наличными выросла более чем на четверть в январе

Ведомости

Россияне в январе взяли 1,44 млн кредитов наличными, что на 26% превышает результат аналогичного месяца 2021 г., говорится в исследовании сервиса по подбору финансовых услуг «Кредистория» (ОКБ) — единственного, располагающего данными Сбербанка и в целом информацией примерно о 97% банковских заемщиков страны.

В денежном выражении объем выданных гражданам потребительских ссуд составил 447,9 млрд руб. Это на 16% больше, чем в январе прошлого года.

По сравнению с декабрем число выданных населению в первый месяц года кредитов наличными сократилось на 17,9%, а их сумма — на 21,5%. Однако такая динамика традиционно наблюдается в январе за счет большого количества нерабочих дней.

«Выдачи потребительских кредитов растут очень быстрыми темпами, при этом в количественном выражении быстрее, чем по объему предоставленных средств. Связано это с тем, что в последнее время банки стали активнее кредитовать заемщиков с небольшим доходом на небольшие суммы, что привело к снижению среднего размера кредита», — рассказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Среди 30 регионов, лидирующих по числу выданных потребкредитов, наибольший прирост в годовом выражении зафиксирован в Краснодарском крае (на 35%), Ростовской и Московской областях — по 34% соответственно. Наименьшие значения отмечены в Самарской области (+15%), Пермском крае и Волгоградской области — прирост в 16% соответственно. В Москве показатель составил +30%, в Санкт-Петербурге — +27%.

Ранее в ОКБ сообщили, что в 2021 г. россияне оформили на треть больше потребкредитов, чем в 2020 г., — 19,3 млн штук. В целом количество заемщиков, которые берут потребкредиты, с 2016 г. выросло вдвое «на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения», отметили аналитики. Кроме того, высокие показатели прироста обусловлены низкой базой 2020 г., когда на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений кредитование в стране упало.

Ранее по теме: Выдача потребкредитов в России выросла на треть в 2021 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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