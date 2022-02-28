Курс доллара на Мосбирже впервые превысил 100 рублей
Курс доллара 28 февраля установил новый рекорд, впервые в истории преодолев отметку в 100 руб. на фоне введения западными странами масштабных экономических санкций против России.
По состоянию на 11:26 мск курс доллара на Мосбирже подскочил на 28% до 106,44 руб. Курс евро вырос на 29% до 119,68 руб. Рубль в понедельник продолжает обновлять минимумы вслед за поднятием ценовых границ.
На момент открытия торгов в 10:00 мск границы были установлены на уровне 90 руб. для доллара и 101,19 руб. для евро, туда и устремились курсы. После этого они были подняты. Как сообщала площадка, на валютном рынке в течение торговой сессии ценовые границы будут меняться только по отдельному решению ЦБ, а не автоматически.
Для поддержки курса рубля ЦБ принимает ряд мер, включая валютные интервенции (24 февраля их объем составил почти 85 млрд руб.). В понедельник регулятор также поднял ключевую ставку до рекордных 20% годовых. Параллельно с этим Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки на рынке.
Накануне Центробанк сообщил, что российская банковская система стабильна и имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойной работы в любой ситуации. По данным регулятора, средства граждан на счетах сохранены и всегда доступны, банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, а карты всех банков на территории России работают нормально.
Ранее США и Евросоюз приняли решение заморозить активы ЦБ, чтобы не позволить регулятору использовать имеющиеся в его распоряжении резервы для поддержки рубля на фоне введения западных санкций. По состоянию на 18 февраля золотовалютные резервы ЦБ составляли $643,2 млрд. Они размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте.
Ограничения затронули около половины резервов ЦБ, которые находятся в банках стран «большой семерки» (G7), сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Россия финансово подготовилась к введению западных санкций и создала резервы в странах, где ЕС не может их заблокировать.