Курс доллара на Мосбирже впервые превысил 100 рублей

На момент открытия торгов в 10:00 мск границы были установлены на уровне 90 руб. для доллара и 101,19 руб. для евро, туда и устремились курсы. После этого они были подняты. Как сообщала площадка, на валютном рынке в течение торговой сессии ценовые границы будут меняться только по отдельному решению ЦБ, а не автоматически.