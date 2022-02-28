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Финансы

ВТБ объявил о резком повышении ставок по вкладам и накопительным счетам

Ведомости

ВТБ с 28 февраля повышает ставки по рублевым вкладам и счетам на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ до исторически рекордных 20% годовых, сообщила пресс-служба банка.

Там отметили, что максимальная базовая ставка по данным продуктам достигнет 18% годовых. Например, это касается вклада «Новое время» и накопительного счета «Сейф». Сейчас базовые ставки по ним составляют 8 и 6% соответственно.

Также ВТБ повысил доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на три месяца. Он составит 5% годовых, а в евро — 4% годовых.

Ранее ВТБ попал под блокирующие санкции США наряду с «Открытием», Совкомбанком, Новикомбанком и Промсвязьбанком. Аналогичные меры в отношении госбанка ввели Великобритания и ЕС. ВТБ на фоне случившегося сообщил о повышении ставок по ипотеке на 4 п. п. — до минимальных 15,3% как для готового, так и строящегося жилья.

Сегодня утром Банк России объявил о повышении ключевой ставки с 9,5 до 20% годовых. Регулятор пояснил, что сейчас внешние условия для российской экономики кардинально изменились, а подобный шаг позволит поднять ставки по депозитам до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. ЦБ считает, что мера также поддержит финансовую и ценовую стабильность в стране и защитит сбережения граждан от обесценения.

Ранее по теме: «Сбер» и ВТБ пообещали не поднимать ставки по раннее выданным кредитам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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