ВТБ объявил о резком повышении ставок по вкладам и накопительным счетам
ВТБ с 28 февраля повышает ставки по рублевым вкладам и счетам на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ до исторически рекордных 20% годовых, сообщила пресс-служба банка.
Там отметили, что максимальная базовая ставка по данным продуктам достигнет 18% годовых. Например, это касается вклада «Новое время» и накопительного счета «Сейф». Сейчас базовые ставки по ним составляют 8 и 6% соответственно.
Также ВТБ повысил доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на три месяца. Он составит 5% годовых, а в евро — 4% годовых.
Ранее ВТБ попал под блокирующие санкции США наряду с «Открытием», Совкомбанком, Новикомбанком и Промсвязьбанком. Аналогичные меры в отношении госбанка ввели Великобритания и ЕС. ВТБ на фоне случившегося сообщил о повышении ставок по ипотеке на 4 п. п. — до минимальных 15,3% как для готового, так и строящегося жилья.
Сегодня утром Банк России объявил о повышении ключевой ставки с 9,5 до 20% годовых. Регулятор пояснил, что сейчас внешние условия для российской экономики кардинально изменились, а подобный шаг позволит поднять ставки по депозитам до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков. ЦБ считает, что мера также поддержит финансовую и ценовую стабильность в стране и защитит сбережения граждан от обесценения.