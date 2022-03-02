Курсы доллара и евро на Мосбирже обновили исторические максимумы
Курсы доллара и евро на Мосбирже 2 марта обновили исторические рекорды на фоне введения западными странами жестких экономических санкций против России. Доллар на максимуме торговался на отметке 110 руб., евро — 122,39 руб., свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12:18 мск курс американской валюты находился на отметке 108,79 руб., подорожав на 7,57 руб., евро продавался на уровне 121,08 руб. (+8,60 руб.). При этом на старте торгов курс доллара обвалился на 7,14% до 94 руб., а евро дешевел на 4,42% до 107,52 руб.
Официальный курс доллара на 2 марта, установленный ЦБ, составляет 91,74 руб., курс евро — 102,91 руб.
Для стабилизации ситуации на валютном рынке ЦБ экстренно повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых. Свое решение регулятор объяснил «кардинальным изменением» условий для российской экономики. Минфин с 28 февраля обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
США, Евросоюз и ряд других стран на прошлой неделе ввели санкции в отношении России в ответ на военную операцию на Украине. Ограничения затронули в том числе и финансовый сектор. США и ЕС также решили заблокировать активы ЦБ, ограничив возможность регулятора поддерживать курс рубля при помощи валютных интервенций. ЦБ начал проводить первые с 2014 г. валютные интервенции 24 февраля, тогда на внутреннем рынке было продано валюты на 84,8 млрд руб. На следующий день этот показатель составил 18,8 млрд руб.