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Курсы доллара и евро на Мосбирже обновили исторические максимумы

Ведомости

Курсы доллара и евро на Мосбирже 2 марта обновили исторические рекорды на фоне введения западными странами жестких экономических санкций против России. Доллар на максимуме торговался на отметке 110 руб., евро — 122,39 руб., свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:18 мск курс американской валюты находился на отметке 108,79 руб., подорожав на 7,57 руб., евро продавался на уровне 121,08 руб. (+8,60 руб.). При этом на старте торгов курс доллара обвалился на 7,14% до 94 руб., а евро дешевел на 4,42% до 107,52 руб.

Официальный курс доллара на 2 марта, установленный ЦБ, составляет 91,74 руб., курс евро — 102,91 руб.

Для стабилизации ситуации на валютном рынке ЦБ экстренно повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых. Свое решение регулятор объяснил «кардинальным изменением» условий для российской экономики. Минфин с 28 февраля обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

США, Евросоюз и ряд других стран на прошлой неделе ввели санкции в отношении России в ответ на военную операцию на Украине. Ограничения затронули в том числе и финансовый сектор. США и ЕС также решили заблокировать активы ЦБ, ограничив возможность регулятора поддерживать курс рубля при помощи валютных интервенций. ЦБ начал проводить первые с 2014 г. валютные интервенции 24 февраля, тогда на внутреннем рынке было продано валюты на 84,8 млрд руб. На следующий день этот показатель составил 18,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных