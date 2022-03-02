Курсы доллара и евро на Мосбирже обновили исторические максимумы

США, Евросоюз и ряд других стран на прошлой неделе ввели санкции в отношении России в ответ на военную операцию на Украине. Ограничения затронули в том числе и финансовый сектор. США и ЕС также решили заблокировать активы ЦБ, ограничив возможность регулятора поддерживать курс рубля при помощи валютных интервенций. ЦБ начал проводить первые с 2014 г. валютные интервенции 24 февраля, тогда на внутреннем рынке было продано валюты на 84,8 млрд руб. На следующий день этот показатель составил 18,8 млрд руб.