Frank Media узнал о приостановке торгов на Мосбирже до 5 марта

Как отмечает издание, если Мосбиржа возобновит торги только 5 марта, это станет беспрецедентным случаем в финансовой истории современной России. В общемировой практике таких случаев насчитывалось лишь несколько: в США биржа останавливала свою работу на неделю после теракта 11 сентября 2001 г. и во время Второй мировой войны, в июле 1941 г., американская NYSE и вовсе остановила работу на четыре месяца.