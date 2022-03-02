Frank Media узнал о приостановке торгов на Мосбирже до 5 марта
Центробанк планирует запустить торги ценными бумагами на Московской бирже не раньше 5 марта, сообщает Frank Media со ссылкой на источники.
«Будут установлены новые правила (торгов на фондовом рынке. — Ред.), и они откроются», — добавил один из собеседников издания. Источник, близкий к торговой площадке, говорит, что решения по биржевой торговле российскими бумагами сейчас принимаются в ЦБ. Решения по торговле иностранными бумагами будут приниматься торговыми площадками самостоятельно.
В пресс-службе Мосбиржи сообщили «Ведомостям», что не могут прокомментировать данную информацию, поскольку «у нас нет такой информации». Представитель Центробанка сообщил «Ведомостям», что режим работы Мосбиржи на 3 марта регулятор опубликует не позднее 9:00 по мск 3 марта на своем официальном сайте.
Мосбиржа приостановила торги на рынке ценных бумаг с 28 февраля: на торговой площадке проходят торги только на валютном и денежном рынке в сокращенные часы - с 10:00 до 19:00 вместо 7:00—23:50. Ежедневно с 28 февраля ЦБ публикует график работы торгов.
Как отмечает издание, если Мосбиржа возобновит торги только 5 марта, это станет беспрецедентным случаем в финансовой истории современной России. В общемировой практике таких случаев насчитывалось лишь несколько: в США биржа останавливала свою работу на неделю после теракта 11 сентября 2001 г. и во время Второй мировой войны, в июле 1941 г., американская NYSE и вовсе остановила работу на четыре месяца.
Российский фондовый рынок начал существенное падение 22 февраля, после заявления президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. После объявления о начале военной спецоперации на Украине, 24 февраля, падение российского фондового рынка оказалось сильнейшим за всю его историю: в моменте индексы Мосбиржи и РТС падали на 45-50%. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2058,12 пункта (-33,3%), индекс РТС — 742,91 пункта (-39,4%), при этом позже индексы отыграли часть потерть. В настоящее время индекс Мосбиржи находится на уровне 2470,48 пункта, индекс РТС — 926,94.
В ночь на 27 февраля США и Евросоюз ввели санкции в отношении международных резервов ЦБ, что спровоцировало более сильное падение рубля 28 февраля. Меры ограничивают возможность регулятора проводить валютные интервенции, поддерживающие рубль.
1 марта «Ведомости» сообщали, что правительство намерено направить 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для поддержки российского рынка ценных бумаг. Правительство будет выкупать с рынка акции пострадавших российских компаний.