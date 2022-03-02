СПБ Биржа запустит торги иностранными бумагами 3 марта не ранее 17:00

Сделки со всеми видами ценных бумаг в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1, а также сделки в режиме торгов адресное репо с центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1 начнутся в 07:00 мск. С 10:00 мск — сделки со всеми видами ценных бумаг в режиме торгов безадресное репо с центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1.