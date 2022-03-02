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СПБ Биржа запустит торги иностранными бумагами 3 марта не ранее 17:00

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Биржевые торги иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже планируется начать не ранее 17:00 мск 3 марта, следует из сообщения на сайте площадки.

«СПБ Биржа планирует начать биржевые торги иностранными ценными бумагами 3 марта 2022 г. в Режиме основных торгов не ранее 17:00 мск», — говорится в сообщении.

Сделки со всеми видами ценных бумаг в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1, а также сделки в режиме торгов адресное репо с центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1 начнутся в 07:00 мск. С 10:00 мск — сделки со всеми видами ценных бумаг в режиме торгов безадресное репо с центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1.

«Информация о точном времени начала торгов в режиме основных торгов и о группах инструментов, по которым начнутся биржевые торги, будет дополнительно опубликована на официальном сайте СПБ Биржи», — отмечается в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных