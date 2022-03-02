СПБ Биржа запустит торги иностранными бумагами 3 марта не ранее 17:00
Биржевые торги иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже планируется начать не ранее 17:00 мск 3 марта, следует из сообщения на сайте площадки.
«СПБ Биржа планирует начать биржевые торги иностранными ценными бумагами 3 марта 2022 г. в Режиме основных торгов не ранее 17:00 мск», — говорится в сообщении.
Сделки со всеми видами ценных бумаг в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1, а также сделки в режиме торгов адресное репо с центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1 начнутся в 07:00 мск. С 10:00 мск — сделки со всеми видами ценных бумаг в режиме торгов безадресное репо с центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1.
«Информация о точном времени начала торгов в режиме основных торгов и о группах инструментов, по которым начнутся биржевые торги, будет дополнительно опубликована на официальном сайте СПБ Биржи», — отмечается в сообщении.