ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу долларов

В случае если банк выдал до $10 000, клиент может получить удержанную в долларах комиссию на счет в валюте или наличными с соблюдением условия о сумме возврата не более $10 000. Банк также может вернуть комиссию в рублях, отмечает регулятор. Комиссия, которую банк удержал в рублях, зачисляется в этой же валюте на счет клиента или выдается наличными.