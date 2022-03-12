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Финансы

ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу долларов

Ведомости

Российским банкам до 9 сентября запрещено брать комиссию за выдачу долларов, а снятую с 9 марта комиссию банкам придется вернуть, предупредил Банк России. 

«Банкам до 9 сентября 2022 г. запрещено взимать комиссию с физических лиц при выдаче долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте (независимо от валюты счета или вклада)», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, Центробанк запретил взимать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары, если она проводилась для последующей выдачи наличных долларов.

В случае если банк выдал до $10 000, клиент может получить удержанную в долларах комиссию на счет в валюте или наличными с соблюдением условия о сумме возврата не более $10 000. Банк также может вернуть комиссию в рублях, отмечает регулятор. Комиссия, которую банк удержал в рублях, зачисляется в этой же валюте на счет клиента или выдается наличными.

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«Если клиенту выдано $10 000 наличных долларов США, удержанная сверх этой суммы комиссия зачисляется на банковский счет клиента в рублях или может быть выдана наличными рублями по его заявлению», — отмечает ЦБ.

Для возврата комиссии необходимо обратиться в банк с заявлением, после чего средства клиенту должны вернуть в течение трех дней. 

Банк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. С 9 марта до 9 сентября в банке нельзя будет купить наличную валюту – ни доллары, ни евро, сообщал ЦБ. Поменять наличную валюту на рубли можно в любой момент и в любом объеме.

С валютных счетов и вкладов граждане смогут снять не более $10 000 (даже если счет был открыт в другой валюте, все равно банк отдаст доллары США). Если же сумма больше, то ее выдадут в рублях по рыночному курсу, который определяется как средневзвешенный на биржевых торгах накануне выдачи.

3 марта ЦБ установил комиссию для физлиц в размере 30% на покупку на бирже долларов, евро и фунтов стерлингов. Позднее регулятор снизил ее размер до 12% и ввел комиссию в 12% на покупку валюты для юрлиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных