ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу долларов
Российским банкам до 9 сентября запрещено брать комиссию за выдачу долларов, а снятую с 9 марта комиссию банкам придется вернуть, предупредил Банк России.
«Банкам до 9 сентября 2022 г. запрещено взимать комиссию с физических лиц при выдаче долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте (независимо от валюты счета или вклада)», — говорится в сообщении регулятора.
Кроме того, Центробанк запретил взимать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары, если она проводилась для последующей выдачи наличных долларов.
В случае если банк выдал до $10 000, клиент может получить удержанную в долларах комиссию на счет в валюте или наличными с соблюдением условия о сумме возврата не более $10 000. Банк также может вернуть комиссию в рублях, отмечает регулятор. Комиссия, которую банк удержал в рублях, зачисляется в этой же валюте на счет клиента или выдается наличными.
«Если клиенту выдано $10 000 наличных долларов США, удержанная сверх этой суммы комиссия зачисляется на банковский счет клиента в рублях или может быть выдана наличными рублями по его заявлению», — отмечает ЦБ.
Для возврата комиссии необходимо обратиться в банк с заявлением, после чего средства клиенту должны вернуть в течение трех дней.
Банк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. С 9 марта до 9 сентября в банке нельзя будет купить наличную валюту – ни доллары, ни евро, сообщал ЦБ. Поменять наличную валюту на рубли можно в любой момент и в любом объеме.
С валютных счетов и вкладов граждане смогут снять не более $10 000 (даже если счет был открыт в другой валюте, все равно банк отдаст доллары США). Если же сумма больше, то ее выдадут в рублях по рыночному курсу, который определяется как средневзвешенный на биржевых торгах накануне выдачи.
3 марта ЦБ установил комиссию для физлиц в размере 30% на покупку на бирже долларов, евро и фунтов стерлингов. Позднее регулятор снизил ее размер до 12% и ввел комиссию в 12% на покупку валюты для юрлиц.