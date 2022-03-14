ЦБ изменит порядок расчета курсов доллара и евро

Накануне ЦБ решил не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи до 18 марта. ЦБ принял такое решение на фоне крупнейшего за всю историю падения российского фондового рынка. Так, в день начала российской военной спецоперации на Украине, 24 февраля, индексы Мосбиржи и РТС снижались в минимуме на 45-50%.