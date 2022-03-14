ЦБ изменит порядок расчета курсов доллара и евро
Центробанк расширит временно диапазон расчета курса доллара к рублю из-за повышенной волатильности на валютном рынке, сообщил регулятор. Проект такого указания направлен на регистрацию в Минюст и вступит в силу со дня официального опубликования.
«Согласно документу, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по московскому времени. Ранее период расчета составлял 10:00 — 11:30 мск», — говорится в сообщении. Расширение временного отрезка позволит учесть большее количество сделок в течение дня, пояснили в регуляторе.
Официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как курсы других иностранных валют к рублю. Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов, говорится в сообщении ЦБ.
Накануне ЦБ решил не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи до 18 марта. ЦБ принял такое решение на фоне крупнейшего за всю историю падения российского фондового рынка. Так, в день начала российской военной спецоперации на Украине, 24 февраля, индексы Мосбиржи и РТС снижались в минимуме на 45-50%.