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Финансы

Банк России решил не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи до 18 марта

Ведомости

Банк России решил не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Исключение составит режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ, говорится в сообщении регулятора.

Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Мосбиржи откроются в 10:00 мск. 

«Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты) пройдут в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки». По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10.00 до 18.45 мск», — сообщил ЦБ.

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Режим работы Мосбиржи с 21 по 25 марта объявят позднее, говорится в сообщении.

Ранее Банк России принял решение не возобновлять торги 11 марта на Мосбирже в секции фондового рынка. Торги на фондовом рынке Мосбиржи закрыты с 28 февраля. Более того, с 5 по 8 марта включительно они не проводились во всех секциях площадки. 9 марта возобновились сделки на валютном и денежном рынках, а также на рынке облигаций в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.

ЦБ остановил торги ценными бумагами на Мосбирже на фоне крупнейшего за всю историю падения российского фондового рынка. Так, в день начала российской военной спецоперации на Украине, 24 февраля, индексы Мосбиржи и РТС снижались в минимуме на 45-50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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