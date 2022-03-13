Банк России решил не возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи до 18 марта
Банк России решил не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Исключение составит режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ, говорится в сообщении регулятора.
Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Мосбиржи откроются в 10:00 мск.
«Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты) пройдут в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки». По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10.00 до 18.45 мск», — сообщил ЦБ.
Режим работы Мосбиржи с 21 по 25 марта объявят позднее, говорится в сообщении.
Ранее Банк России принял решение не возобновлять торги 11 марта на Мосбирже в секции фондового рынка. Торги на фондовом рынке Мосбиржи закрыты с 28 февраля. Более того, с 5 по 8 марта включительно они не проводились во всех секциях площадки. 9 марта возобновились сделки на валютном и денежном рынках, а также на рынке облигаций в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.
ЦБ остановил торги ценными бумагами на Мосбирже на фоне крупнейшего за всю историю падения российского фондового рынка. Так, в день начала российской военной спецоперации на Украине, 24 февраля, индексы Мосбиржи и РТС снижались в минимуме на 45-50%.