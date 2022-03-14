СПБ-биржа запустит торги 14 марта в 16:00 мск
СПБ-биржа начнет торги иностранными ценными бумагами в основном режиме в понедельник, 14 марта, в 16.00 мск, сообщает пресс-служба площадки.
«СПБ биржа начнет биржевые торги 14 марта 2022 года в режиме основных торгов в 16:00 мск. Участникам торгов и инвесторам на биржевых торгах будут доступны 1655 ценных бумаг международных компаний», — говорится в сообщении площадки.
При этом сегодня не будут проводиться торги еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами на евро, ценными бумагами компаний из СНГ и с листингом на Лондонской фондовой бирже, российских компаний, а также тех, чьи бумаги размещены в США: Yandex, VEON (владеет оператором «Вымпелком», работающим под брендом «Билайн»), Mobile Telesystems (МТС), Ozon, Cian, Headhunter и Nexters.
Кроме этого, торговая площадка предупредила, что в течение торгового дня может вырасти число случаев автоматического снятия заявок, поскольку в отношении некоторых ценных бумаг, права на которые учитываются в иностранных организациях, может не быть возможности осуществить переводы между иностранными учетными институтами.
«СПБ биржа рекомендует частным инвесторам проявлять осторожность, сдержанность и тщательно взвешивать каждое принимаемое инвестиционное решение», — добавили в пресс-службе СПБ-биржи.
С 28 февраля на фоне исторического обвала российского фондового рынка в условиях западных санкций не проводятся торги российскими акциями на Мосбирже. На валютном и денежном рынках торги проводятся в усеченном режиме — с 10:00 до 19:00 без дополнительных утренней и вечерней сессий.