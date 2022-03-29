Банки сообщили о росте популярности оплаты по QR-кодам у ритейлеров
СБП была запущена в 2019 г. Банком России и Национальной системой платежных карт. Сервис позволяет оплачивать покупки с помощью QR-кода и быстрой платежной ссылки в интернет-магазинах. По данным на конец января 2022 г., прием платежей через СБП подключили около 189 000 магазинов. Через сервис было оплачено товаров и услуг на 78 млрд руб.
Представитель ЦБ сообщил изданию, что число платежей через СБП в марте выросло в 1,5 раза по сравнению с февралем. В регуляторе не раскрыли данные о количестве подключенных точек и свежие данные по числу транзакций и объемам платежей. В ВТБ рассказали, что в марте к СБП подключилось на 24,5% больше клиентов по сравнению с февралем, а общее количество транзакций превысило 205 000. В МКБ число запросов бизнеса на подключение к СБП выросло почти на 30% с 24 февраля.
В банке «Русский стандарт» зафиксировали рост числа операций через СБП более чем вдвое, а также рост спроса бизнеса на подключение к системе. Всего банк подключил к СБП около 22 000 торговых точек. Промсвязьбанк подключил к СБП более 19 00 платежных терминалов, в среднем за неделю показатель растет на 10%.
В Сбербанке не увидели активного роста количества транзакций через СБП, однако выросло число транзакций через SberPay: с момента отключения Apple Pay и Google Pay число транзакций выросло в 1,5 раза. «Открытие» также не зарегистрировало существенных изменений с оплатой по QR-кодам с 24 февраля, но отметило постоянный динамичный рост спроса на этот продукт и рост объемов операций.
Международные платежные системы и сервисы бесконтактных платежей начали уходить из России после начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций. ЦБ ранее сообщал, что карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать на территории страны. Многие банки продлили срок действия своих карт или сделали их бессрочными.