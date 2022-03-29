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Банки сообщили о росте популярности оплаты по QR-кодам у ритейлеров

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Интерес российских ритейлеров к оплате через Систему быстрых платежей (СБП) начал расти на фоне ухода из России Visa и Mastercard, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных банков-эквайеров.

СБП была запущена в 2019 г. Банком России и Национальной системой платежных карт. Сервис позволяет оплачивать покупки с помощью QR-кода и быстрой платежной ссылки в интернет-магазинах. По данным на конец января 2022 г., прием платежей через СБП подключили около 189 000 магазинов. Через сервис было оплачено товаров и услуг на 78 млрд руб.

Представитель ЦБ сообщил изданию, что число платежей через СБП в марте выросло в 1,5 раза по сравнению с февралем. В регуляторе не раскрыли данные о количестве подключенных точек и свежие данные по числу транзакций и объемам платежей. В ВТБ рассказали, что в марте к СБП подключилось на 24,5% больше клиентов по сравнению с февралем, а общее количество транзакций превысило 205 000. В МКБ число запросов бизнеса на подключение к СБП выросло почти на 30% с 24 февраля.

В банке «Русский стандарт» зафиксировали рост числа операций через СБП более чем вдвое, а также рост спроса бизнеса на подключение к системе. Всего банк подключил к СБП около 22 000 торговых точек. Промсвязьбанк подключил к СБП более 19 00 платежных терминалов, в среднем за неделю показатель растет на 10%.

В Сбербанке не увидели активного роста количества транзакций через СБП, однако выросло число транзакций через SberPay: с момента отключения Apple Pay и Google Pay число транзакций выросло в 1,5 раза. «Открытие» также не зарегистрировало существенных изменений с оплатой по QR-кодам с 24 февраля, но отметило постоянный динамичный рост спроса на этот продукт и рост объемов операций.

Международные платежные системы и сервисы бесконтактных платежей начали уходить из России после начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций. ЦБ ранее сообщал, что карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать на территории страны. Многие банки продлили срок действия своих карт или сделали их бессрочными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных