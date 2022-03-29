Банки сообщили о росте популярности оплаты по QR-кодам у ритейлеров

Представитель ЦБ сообщил изданию, что число платежей через СБП в марте выросло в 1,5 раза по сравнению с февралем. В регуляторе не раскрыли данные о количестве подключенных точек и свежие данные по числу транзакций и объемам платежей. В ВТБ рассказали, что в марте к СБП подключилось на 24,5% больше клиентов по сравнению с февралем, а общее количество транзакций превысило 205 000. В МКБ число запросов бизнеса на подключение к СБП выросло почти на 30% с 24 февраля.