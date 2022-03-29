Минфин объявил о досрочном выкупе выпуска евробондов

«Владельцы выкупаемых облигаций в период с 16:00 29 марта 2022 г. по 17:00 30 марта 2022 г. направляют НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» поручения на перевод облигаций на казначейский счет Минфина России в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий». Направление указанного поручения подтверждает согласие владельца облигаций на предъявление облигаций к выкупу Минфином России и является акцептом данной публичной оферты», — говорится в сообщении.