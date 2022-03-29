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Финансы

Минфин объявил о досрочном выкупе выпуска евробондов

Ведомости

Министерство финансов объявило о выкупе выпуска облигаций внешнего займа с погашением 4 апреля 2022 г. в рублях, говорится в Telegram-канале Минфина. Выкуп будет осуществляться по цене 100% от номинала.

«Владельцы выкупаемых облигаций в период с 16:00 29 марта 2022 г. по 17:00 30 марта 2022 г. направляют НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» поручения на перевод облигаций на казначейский счет Минфина России в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий». Направление указанного поручения подтверждает согласие владельца облигаций на предъявление облигаций к выкупу Минфином России и является акцептом данной публичной оферты», — говорится в сообщении.

Минфин выплатит стоимость облигаций и купон 31 марта в рублях по официальному курсу ЦБ на этот день. Обязательства по выкупленным облигациям будут признаны досрочно исполненными, отметили в министерстве. 

Ранее сегодня Минфин сообщил, что полностью выплатил купонный доход по еврооблигациям со сроком погашения в 2035 г. «Национальный расчетный депозитарий» получил от министерства $102 млн для выплаты купона. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных