Минфин объявил о досрочном выкупе выпуска евробондов
Министерство финансов объявило о выкупе выпуска облигаций внешнего займа с погашением 4 апреля 2022 г. в рублях, говорится в Telegram-канале Минфина. Выкуп будет осуществляться по цене 100% от номинала.
«Владельцы выкупаемых облигаций в период с 16:00 29 марта 2022 г. по 17:00 30 марта 2022 г. направляют НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» поручения на перевод облигаций на казначейский счет Минфина России в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий». Направление указанного поручения подтверждает согласие владельца облигаций на предъявление облигаций к выкупу Минфином России и является акцептом данной публичной оферты», — говорится в сообщении.
Минфин выплатит стоимость облигаций и купон 31 марта в рублях по официальному курсу ЦБ на этот день. Обязательства по выкупленным облигациям будут признаны досрочно исполненными, отметили в министерстве.
Ранее сегодня Минфин сообщил, что полностью выплатил купонный доход по еврооблигациям со сроком погашения в 2035 г. «Национальный расчетный депозитарий» получил от министерства $102 млн для выплаты купона.