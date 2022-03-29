Курс доллара опустился ниже 85 рублей впервые с конца февраля
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 85 руб. впервые с 25 февраля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14:29 курс американской валюты снизился на 5,24 руб. по отношению к закрытию предыдущего дня торгов и составил 84,51 руб. Курс рубля по отношению к европейской валюте также укрепляется. На 14:30 по мск, курс евро снизился на 3,28 руб. и достиг отметки в 93,32 руб.
Рубль укрепляется на фоне новостей о выплате Минфином купона по евробондам на сумму $102 млн. Кроме того президент России Владимир Путин ранее поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» до 31 марта перевести расчеты за поставку газа в «недружественные страны» с евро и доллара на рубли. Он объяснил решение планами отказаться от «скомпрометировавших себя» валют. Предполагается, что объемы поставок, цены и принципы ценообразования будут сохранены на уровне, установленном в заключенных контрактах. Ряд стран выступили против перехода в расчетах за газ на рубли. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сочла это попыткой обхода санкций.
Решение Путина стало ответом на санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.