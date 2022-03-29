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Финансы

Курс доллара опустился ниже 85 рублей впервые с конца февраля

Ведомости

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 85 руб. впервые с 25 февраля, свидетельствуют данные торгов. 

По состоянию на 14:29 курс американской валюты снизился на 5,24 руб. по отношению к закрытию предыдущего дня торгов и составил 84,51 руб. Курс рубля по отношению к европейской валюте также укрепляется. На 14:30 по мск, курс евро снизился на 3,28 руб. и достиг отметки в 93,32 руб. 

Рубль укрепляется на фоне новостей о выплате Минфином купона по евробондам на сумму $102 млн. Кроме того президент России Владимир Путин ранее поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» до 31 марта перевести расчеты за поставку газа в «недружественные страны» с евро и доллара на рубли. Он объяснил решение планами отказаться от «скомпрометировавших себя» валют. Предполагается, что объемы поставок, цены и принципы ценообразования будут сохранены на уровне, установленном в заключенных контрактах. Ряд стран выступили против перехода в расчетах за газ на рубли. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сочла это попыткой обхода санкций.

Решение Путина стало ответом на санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных