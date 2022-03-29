Курс доллара опустился ниже 85 рублей впервые с конца февраля

Рубль укрепляется на фоне новостей о выплате Минфином купона по евробондам на сумму $102 млн. Кроме того президент России Владимир Путин ранее поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» до 31 марта перевести расчеты за поставку газа в «недружественные страны» с евро и доллара на рубли. Он объяснил решение планами отказаться от «скомпрометировавших себя» валют. Предполагается, что объемы поставок, цены и принципы ценообразования будут сохранены на уровне, установленном в заключенных контрактах. Ряд стран выступили против перехода в расчетах за газ на рубли. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сочла это попыткой обхода санкций.