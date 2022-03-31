Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с середины февраля
Курс евро на открытии торгов 31 марта составил 87,68 руб., упав на 6,9% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные Мосбиржи. В последний раз валюта еврозоны опускалась ниже отметки 88 руб. более месяца назад, 21 февраля.
Уже к 10:02 мск курс евро скорректировался и превысил 93 руб. Доллар также ослабел по отношению к рублю в начале торгов. Курс американской валюты опустился на 1,8% до 83 руб.
На закрытии валютных торгов на Мосбирже 30 марта курс евро вырос на 0,05% до 94,15 руб., курс доллара снизился на 0,82% до 84,55 руб. В ходе торгов курс евро опускался ниже 91 руб. впервые с 23 февраля. Евро побил исторический рекорд 10 марта, тогда европейская валюта подорожала до 132,31 руб.
Официальный курс евро на 31 марта составляет 93,69 руб., доллара — 84 руб.