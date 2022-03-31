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Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с середины февраля

Ведомости

Курс евро на открытии торгов 31 марта составил 87,68 руб., упав на 6,9% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные Мосбиржи. В последний раз валюта еврозоны опускалась ниже отметки 88 руб. более месяца назад, 21 февраля.

Уже к 10:02 мск курс евро скорректировался и превысил 93 руб. Доллар также ослабел по отношению к рублю в начале торгов. Курс американской валюты опустился на 1,8% до 83 руб.

На закрытии валютных торгов на Мосбирже 30 марта курс евро вырос на 0,05% до 94,15 руб., курс доллара снизился на 0,82% до 84,55 руб. В ходе торгов курс евро опускался ниже 91 руб. впервые с 23 февраля. Евро побил исторический рекорд 10 марта, тогда европейская валюта подорожала до 132,31 руб.

Официальный курс евро на 31 марта составляет 93,69 руб., доллара — 84 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных