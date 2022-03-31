Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с середины февраля

На закрытии валютных торгов на Мосбирже 30 марта курс евро вырос на 0,05% до 94,15 руб., курс доллара снизился на 0,82% до 84,55 руб. В ходе торгов курс евро опускался ниже 91 руб. впервые с 23 февраля. Евро побил исторический рекорд 10 марта, тогда европейская валюта подорожала до 132,31 руб.